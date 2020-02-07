Elazığspor resmen ligden çekildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor’un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan ligden çekilme başvurusu olumlu sonuçlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzasıyla TFF 2. Lig Kırmızı Grup kulüplerine gönderilen yazıda, "Elazığspor Kulübü Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına 26.01.2020 tarih ve 20 sayılı başvurusunda; 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 20192020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 20202021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig’de sportif faaliyetlerine devam etmesini talep etmiştir. Deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Elazığspor Kulübü’nün ligden çekilme talebinin kabulüne, kulübün 20192020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (30) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü’nün 20202021 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 20192020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 06.02.2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir” denildi.

ELAZIĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:54

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