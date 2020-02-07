Elazığ'da yıkımı yapılacak binalardan malzeme alımları yasaklandı

ELAZIĞ Valiliği'nce, depremin ardından yıkım kararı alınan binalardan ev taşınma dışında, söküm ve hurdaların alınması yasaklandı.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören birçok binanın yıkımına karar verildi. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yıkım kararı alınan binalarda ev taşınma dışında diğer malzemelerin alımlarının yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle halkımızın mağduriyet yaşamaması için ilimizde acil yıkımlar gerçekleştirilmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla proje alanlarında ve acil yıkımları yapılacak olan yerlerdeki binalar ve bunların müştemilatlarında eşya taşıma dışında daraba, kapı kasası, pencere, parke, su sayacı, elektrik sayacı ve doğal gaz sayacı gibi her türlü söküm ve hurda alma gibi eylemler yasaklanmıştır. Bu emre aykırı olarak hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacaktır" denildi.



ELAZIĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:54

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