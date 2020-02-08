Minaredeki intihar girişimini imam engelledi

Elazığ’da bir caminin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, imam ikna ederek indirdi.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde bulunan Tahtalı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunu olduğu ileri sürülen M.D. (40), intihar etmek için caminin minaresine çıktı. Minareye çıkan M.D’yi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minarenin altına branda açtı. Şahsı indirmek için uğraşan ekipler, inmeyince cami imamına haber verdi. Olay yerine gelen cami imamı minareye çıkarak intihar etmek isteyen M.D ile bir süre görüştü. ikna olan M.D. inerek olay yerinde hazır bekletilen ambulansla tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:53

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