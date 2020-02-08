Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde

Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.
24 Ocak'taki meydana gelen 6.8'lik depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığına ait Unimog marka askeri kamyonetler yetişti. Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçların depremzedelerin eşyalarının şehir içinde taşınmasında kullanılarak görev alacağı belirtildi.
ELAZIĞ
08 Şubat 2020 Cumartesi
- İMSAK 05:53
- GÜNEŞ 07:16
- ÖĞLE 12:42
- İKİNDİ 15:33
- AKŞAM 17:59
- YATSI 19:17