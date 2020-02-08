Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: "Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat ...

İHA

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821'e ulaşmıştır, şu an itibariyle 17 bin 400 konut projelendirilmesini başlattık" dedi.

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821’e ulaşmıştır, şu an itibariyle 17 bin 400 konut projelendirilmesini başlattık" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik kriz merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.
24 Ocak akşamı depremin olduğu andan itibaren bütün bakanlıklarla birlikte Elazığ’da olduklarını anımsatan Bakan Kurum, "Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle birlikte acılarını yaşadık. Sokak, sokak, çadır çadır, mahalle, mahalle yapılması gereken işlemi görüp hızlı bir şekilde de karar aldık. Bine yakın ekibimizle hasar tespit çalışmalarını başlattık. Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan enkaz kaldırma, diğer taraftan da yeni yapılacak inşaatlara ilişkin proje çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Elazığ ilimizde dün itibariyle hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu çerçevede 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, bin 540 orta hasarlı bina, bunun dışında da 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821’e ulaşmıştır. Elazığ'da 61 bin 152 binada 202 bin bağımsız bölümün tespitleri yapıldı. Diğer taraftan 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı, hızlı bir şekilde diğer yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatılmıştır" diye konuştu.

"Elazığ'da tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilecek"
Elazığ için şu an itibariyle 17 bin 400 konut projelendirilmesi başlattıklarını dile getiren Kurum, "Mustafapaşa yıkımın olduğu bir alandı bin 600, Abdullahpaşa Mahallemizde 2 bin 110, Sürsürü’de 2 bölgede yapacağız. Toplamda 640 bağımsız bölümün inşaasını gerçekleştireceğiz. Köylerimiz de de bin 500 olmak üzere tarım köy uygulamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Rezerv alanlarımızda toplamda 10 bin 700 bağımsız bölümün inşasına hızlı bir şekilde başladık. Kabinede de hem bakanlarımız hem Cumhurbaşkanımıza sunumlarımızı gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde de inşaat faaliyetlerine başlayıp inşallah yıl sonuna kadar da etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin hızlandırma talimatları olmuştur, bu çerçevede de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem Elazığ’da hem Malatya’da Şubat sonuna kadar temellerimizin atımını gerçekleştireceğiz, hızlı bir şekilde inşaat süreçlerini devam ettireceğiz. Yapacağımız projeden şunu net söyleyebilirim ki, Elazığ’da tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilecek" diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın
Kar yağan Elazığ'da, çadır kentte yaşam
YEREL HABERLER Kar yağan Elazığ'da, çadır kentte yaşam
Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde
YEREL HABERLER Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için ...
Elazığ'da ev taşıma nakliye ücretleri 2 katına çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da ev taşıma nakliye ücretleri 2 katına çıktı
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele
Depremde felçli adamın yürümeye başladığı iddiası Elazığ’da 3 yıldır felçli olduğunu ileri süren 70 yaşındaki şahıs, depremle yürümeye başladığını iddia etti
YEREL HABERLER Depremde felçli adamın yürümeye başladığı ...
Yavru vatan Kıbrıs’tan depremzedelere 2 tır yardım
YEREL HABERLER Yavru vatan Kıbrıs’tan depremzedelere 2 tır yardım
Elazığ'da yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Elazığ'da yoğun kar yağışı
Elazığ'da, tepkilere neden olan yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da, tepkilere neden olan yardım dağıtımını ...
Bakan Soylu, tekrar deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Bakan Soylu, tekrar deprem bölgesinde
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Minaredeki intihar girişimini imam engelledi
YEREL HABERLER Minaredeki intihar girişimini imam engelledi
Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyona gözaltı
YEREL HABERLER Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyona ...
Enkazdan 16 saatte yaralı kurtarılan inek 'Nazlı' tedavide
YEREL HABERLER Enkazdan 16 saatte yaralı kurtarılan inek 'Nazlı' ...
Elazığ'da yıkımı yapılacak binalardan malzeme alımları yasaklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da yıkımı yapılacak binalardan malzeme ...
Elazığ Valiliğinden yıkım alanları ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Elazığ Valiliğinden yıkım alanları ile ilgili ...
Elazığ’da deprem 24 bin yapıya hasar verdi 24 bin yapıdan ağır hasarlı olan 7 bin 319’unun yıkım çalışmaları tehlike ve aciliyet durumuna göre öncelikli olarak yıkılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da deprem 24 bin yapıya hasar verdi 24 bin ...
Elazığspor'da yol haritası belirlenecek
YEREL HABERLER Elazığspor'da yol haritası belirlenecek
Depremzede çocuklar, annelerine hediye hazırladı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar, annelerine hediye hazırladı
TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme talebini kabul etti
YEREL HABERLER TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme ...
Depremde annesini ve amcasını kaybetti, kendisi 7,5 saat sonra kurtarıldı Pınar Kalay: "Duvar yarıldı, tavan üzerimize düştü"
YEREL HABERLER Depremde annesini ve amcasını kaybetti, kendisi 7,5 ...
Elazığ depreminin şiddeti hastanedeki kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ depreminin şiddeti hastanedeki kameralara ...
Elazığspor resmen ligden çekildi
YEREL HABERLER Elazığspor resmen ligden çekildi
Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız sürüyor Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir kaç gün içinde konteynarların montajlama işlerine başlanacağı belirtildi
YEREL HABERLER Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X