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Bakan Soylu, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları detaylarıyla anlattı İçişleri Bakanı Süleyman ...

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklardan gelip dağıtılan miktarın 82 milyon lira olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yardım kampanyasından AFAD'a 96, Kızılay'a 47 milyon lira geldiğini söylerken, Kızılay'a da bir haksızlık yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları detaylarıyla anlattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nakit olarak gelen ve dağıtılan para 82 milyon lira" "Yardım kampanyasından AFAD'a 96, Kızılay'a 47 milyon lira geldi" "Jandarmanın 30 aracı bedava taşıma hizmeti görecek" "Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklardan gelip dağıtılan miktarın 82 milyon lira olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yardım kampanyasından AFAD'a 96, Kızılay'a 47 milyon lira geldiğini söylerken, Kızılay'a da bir haksızlık yapılmaması gerektiğini dile getirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği Kriz merkezinde beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla açıklamalarda bulundu.
24 Ocak tarihinde yaşanan deprem sonrasında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Bakan Soylu, şu ana kadar yaklaşık 30 bin çadır dağıttık. Elazığ’a ve Malatya'ya 60 bin yatak 151 bin battaniye 108 bin ısıtıcı 29 bin 500 ton kömür yardımının şu ana kadar 7 bin tonu dağıtıldı. Yine 90 ton odun yardımı şu ana kadar hem AFAD ve Kızılay’ın kendi vatandaşlarımız tarafından gönderilip burada özellikle depolarımızda toplanıp bütün vatandaşlarımıza sevk edilen yaklaşık 40 bin adet alışveriş kartı. Yine 36 bin adet de giyim kolisi şu ana kadar dağıtılan bin 2 tır ve kamyon pikaplar ile beraber bin 437. Anadolumuzun her tarafından yardım geldi. Bunları hem AFAD koordinasyonunda gerek belirlediğimiz görevlilerce gerek muhtarlarımız aracılığıyla gerekse belediyemiz aracılığıyla dağıtıldığını ve dağıtılmaya çalıştığını söylemek isterim. Şu ana kadar sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nakit olarak gelen ve dağıtılan para 82 milyon lira. 82 milyon lira çeşitli bakanlıklarımızdan gelen ve dağıtılan" diye konuştu.

"Yardım kampanyasından AFAD'a 96, Kızılay'a 47 milyon lira geldi"
Bakan Soylu, "AFAD'ın ve Kızılay’ın toplam nakdi olarak kendi depolarından ve lojistiğinden gönderdiği 165 milyon civarındadır. Yine bunun yanı sıra kamuoyuna şu bilgiyi vermek zorundayız. Şu ana kadar yardım kampanyasında 96 milyon AFAD'a 47 milyon da Kızılay’a geldi. Televizyondan yapılan yardım kampanyası ne kadar toplandığını ne kadar sistemimize geldiğini ilgili kuruluşla da değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra sadece insanlara yönelik değil. Tarım ve hayvancılık için de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız çok ciddi destek veriyor. Hem hayvanları gönderiyor. Hemde ilk günden itibaren kurulana çadır ve hayvanların barınmasını sağlayacak düzenlemelerde gerçekleştiriyor. Yaklaşık 482 çadır hayvanlar için Elazığ da kuruldu. Bin 116 çadır da Malatya da kurulmuş oldu. Bunun yanı sıra dağıtılan yemlerde var. Bu mağduriyetin giderilmesi için ortaya konulan özellikle tarım ve hayvancılıkla süreçler söz konusudur. Şu ana kadar Malatya da ve Elazığ da 50 bin insana Sosyopisko destek sağlandı. Aile Sosyal Çalışma Hizmetler Bakanlığı, Diyanet aynı zamanda da rehber öğretmenler vasıtasıyla yapıldı. 6 gündür özellikle geçici barınma merkezlerini düzenlemeye çalışıyoruz. Bin 500 aileyi sosyal tesislerde barındırmayı planladık. Şu anda peyder pey geçiriyoruz. Artı 5 bin aileyi de geçici konaklama merkezlerinde yani konteynerlerde onlarında alt yapıları yapılıyor"ifadelerini kullandı.

"Konteyner kentler için en ufak detaya kadar çalışma yapıyoruz"
Konteynerleri hemen getirip yerleştirmediklerine de vurgu yapan Soylu, "Isınmasında soğutmasına, elektriğine kadar ıslak zeminlerine kadar hemen hemen her şeyi ayarladığımız için yaklaşık konteyner kentin kurulması en hızlı bir şekilde 15 gün sürüyor. Onun için alt yapıları tamamlanıyor. İnşallah 10 gün içerisinde bir bölümü yüzde 90 biteceğini düşünüyorum. Vatandaşımızın burada hayatının devam etmesi için orada kuracağımız geçici konaklama merkezlerini çocuklarımızın okullara ve üniversite imtihanlarına gireceği lise imtihanlarına da girecekleri ders çalışma merkezlerine ve sosyal alanlarına kadar geçici barınma merkezlerindeki konforlarının en iyi şekilde olması için bir gayret sarf ettiğimizi bir çalışma yaptığımızı en ufak detaya kadar çalışma yaptığımızı burada söylemek isteri"diyerek sözlerini sürdürdü.

"Jandarmanın 30 aracı bedava taşıma hizmeti görecek"
Bazen taşınma maliyetlerinin fahiş olarak artığının kendisine iletildiğine değinen Soylu, "Şu ana kadar yaklaşık 30 aracı jandarmanın elamanları ile birlikte 4 tane depo tuttuk. Buradaki balansı sağlayabilmek için bunu yapmak zorundayız. 3 ve 2 katına çıktığı söyleniyor. Zamanla herkes taşınmak istiyor. Bizde bu talebi karşılamak için o nakliye araçlar ile birlikte bedava yapacağız. Jandarmanın da böyle hizmet vereceğini de esas itibari ile söylemek isterim. Yaklaşık 27 noktada afet koordinasyon merkezlerimiz var. Hem vatandaşların taleplerini alabilmek. Hemde ağır hasarlı yıkık veya orta hasarlı az hasarlı hasarsız binalardaki vatandaşlarımızın bu konudaki değerlendirmelerine muhatap olabilmek. Hemde diğer taleplerine muhatap olabilmek için şu anda 27 ayrı noktada afet koordinasyon merkezi kurduk"dedi.

"Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın"
Şu anda 62 bin kişiye Kızılay’ın koordinasyonunda yemek dağıtımı yapıldığının da altını çizen Soylu," Burada bir şey söylemek isterim. Kızılay’a bir haksızlık yapılmasın Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk biz AFAD'a veririz. Kızılay bizim çalışma gruplarımız içerisinde beslenme grubumuzdur. Hem koordinasyonu yapar hemde kendisi yemek çıkarır. Beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırmak için doğru bilgiyi paylaşalım. Şu anda 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır. Ve yine bunun yanı sıra okullarımızla ilgili 14 ağır hasarlı 23 orta hasarlı okulumuz Elazığ’da. 14'ü ağır 32 orta hasarlı okulumuz ise Malatya da var. Biliyorsunuz 19 bağışçımız Elazığ da,6 bağışçımız Malatya da var. Bu okul bağışçılarımız ile valiliğimiz iletişim kurmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığımız bir çalışma daha gerçekleştiriyor. Özellikle buradaki depreme yönelik yapılacak iyileştirmelere yönelik. Bir de Sanayi Bakanımızla da konuştuk. Onlarda bir çalışma yapıyorlar. Gelecekler veya bulundukları yerlerdeki son değerlendirmeleri talepleri buradan gelen bir takım bilgileri toparlayarak sizler ile paylaşacaklar"diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:53
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  • İKİNDİ 15:33
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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