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Ticaret Bakanı Pekcan: "Zarar görmüş esnafımızın 1 yıl süreyle kredi ve faizini TESKOMB ödeyecek"

İHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Malatya ve Elazığ'da depremden zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını 1 yıl süreyle hem ana parasını hem faizini TESKOMB ödeyecek. Yani ötemelek değil 1 yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyor" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Zarar görmüş esnafımızın 1 yıl süreyle kredi ve faizini TESKOMB ödeyecek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Malatya ve Elazığ’da depremden zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını 1 yıl süreyle hem ana parasını hem faizini TESKOMB ödeyecek. Yani ötemelek değil 1 yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyor" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'a gelerek Valilik kriz merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte açıklamada bulundu. Pekcan açıklamasında depremden zarar gören esnafın kredi ve faizini 1 yıl boyuncu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ödeneceğini belirtti.
24 Ocak’ta Elazığ Sivrice merkezli depremi anımsatan Bakan Pekcan, "Deprem nedeniyle acı kayıplarımız oldu, bütün millet yüreğimizde hissettik. Derken arkasından Van’da çığ felaketinde 41 vatandaşımızı kaybettik. İdlip’te şehitlerimiz var, uçak kazasında 3 vatandaşımızı kaybettik. Bende hepsine Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Depremi hepimiz anında yüreğimizde hissettik, bakanlarımız 1 saat içerisinde burudaydılar. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber oldu”diye konuştu.

Depremzede esnafın 1 yıl süreyle kredisi ödenecek
Konuşmasını sürdüren Bakan Pekcan, "Burada genel olarak esnafımızın, ticaret erbabımızın önerilerini taleplerini, ihtiyaçlarını dinleyeceğiz, mümkün olan çözümleri üretmeye gayret edeceğiz. Bunun dışında biz hemen ilk günden esnafımıza nasıl fayda sağlayabiliriz diye çalışma gerçekleştirdik. Kredi borcu olan esnaflarımıza, Malatya ve Elazığ’da depremden hasar görmüş olan, zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını 1 yıl süreyle hem ana parasını hem faizini TESKOMB ödeyecek.Yani ötemelek değil 1 yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyor" ifadelerini kullandı.

"Faizsiz kredi başvuruları Pazartesi başlıyor"
İkinci bir çalışma daha yaptıklarını anımsatan Pekcan, "Burada da esnaflarımız talep ederlerse 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. Bunu ister TESKOMB üzerinden ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler, Pazartesi’den itibaren de başvuru yapıp kredilerini kullanabilirler. İnşallah bugünleri de el birliğiyle güç birliğiyle dayanışma içinde hep beraber tamamlayacağız. Biz de devlet, hükümet, bakanlık olarak Elazığ ve Malatyalı vatandaşlarımızla beraberiz" diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ

08 Şubat 2020 Cumartesi

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