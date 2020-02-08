Depremzedelerin eşyaları jandarmaya ait askeri kamyonlarla taşınacak

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ'da, hasarlı evlerindeki eşyaları taşımak için araç bulmakta zorlanan depremzedelerin ihtiyaçları, Jandarma Genel Komutanlığı filosundaki 'Unimog' tipi askeri kamyonlarla taşınacak.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da yaralar sarılıyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin taleplerini karşılamak amacıyla, Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'a 20 'Unimog' tipi askeri kamyon gönderdi. Ankara'dan kente getirilen araçlar, depremzedelerin eşyasının taşınmasında kullanılacak.



ELAZIĞ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:59

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.