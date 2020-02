Depremde evindeki her şeyi bıraktı, kuşlarını kurtardı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evi ağır hasar gören 3 çocuk annesi Türkan Murat, deprem sırasında her şeyini bırakıp muhabbet kuşlarını kurtardı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde birçok binada ağır ya da orta dereceli hasar oluştu. Depremde evleri hasar gören ya da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, çadır kentler ile spor salonlarında kalmaya başladı. 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Türkan Murat da, ağır hasar alan evinde çıkarken her şeyi geride bırakıp iki muhabbet kuşunu aldı. Murat, şu anda ailesi ve muhabbet kuşlarıyla evinin olduğu mahalledeki kapalı spor salonunda kalıyor.

Deprem anında kendilerini dışarı attıklarını belirten Türkan Murat, “Evin içerisinde yaşlı babaannem vardı. Tekrardan bir daha içeri girdik. Bizimle birlikte çıkamadı. Bizde nenemizi ve kuşumuzu çıkarmak için eve girdik. Tabii o acele ile kuşun yemini çıkarmadık. Kuş iki gün yemsiz kaldı. Çarşıya da gidemedik. Kuş yem istercesine sesler çıkardı. Komşulardan yem bulduk. Bu hayvanlar da sevindi. Sonuçta onlar da can" dedi.

Evinin hasar aldığını aktaran Murat, "Spor salonunda kalıyoruz. Hiçbir eşya aklıma gelmedi. Sadece kuşumu aldım. Bu da bir canlıdır. Orada ölürdü, yaşayamazdı. Depremzede çocuklar da kuş ile zaman geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

