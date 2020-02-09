Depremden sonra 35 sporcudan 4’ü gidebildi, 3’ü madalya aldı

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Antalya’daki Okullararası Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na 35 sporcu ile katılım sağlamayı planlayan Elazığ takımı yaşanan depremin ardından katıldıkları 4 sporcuyla 2 şampiyonluk, 1 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 49 Şubat tarihleri arasında yapılan Okullararası Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na 450 sporcu katılım sağladı. Organizasyona 35 sporcuyla katılım sağlamayı planlayan Elazığ takımı, yaşanan depremin ardından şampiyonaya 4 sporcu ile katıldı. 4 sporcudan 3’ü organizasyondan madalya ile dönerek şehre bu zor günlerde moral verdi.

Sporculardan Kerem Yiğit +94 kiloda, Musa Baydaş 57 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Deniz Şengür ise üçüncülükle ayrıldı.

ELAZIĞ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:52

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