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Destek çadırları ile depremzede çocukların gönüllerine dokunuluyor

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından mahallelerde kurulan 'Psikososyal Destek ve Çocuk Çadırları' depremzede çocuk ve ailelerin gönüllerine dokunuyor.

Destek çadırları ile depremzede çocukların gönüllerine dokunuluyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından mahallelerde kurulan ‘Psikososyal Destek ve Çocuk Çadırları’ depremzede çocuk ve ailelerin gönüllerine dokunuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Elazığ İl Müdürlüğü tarafından 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen için ‘Çocuk Dostu’ alanlar ile ‘Psikososyal Destek ve Çocuk Çadırları’ oluşturuldu. Depremden etkilenen mahalleler ile çadır kentlerde kurulan alanlarda alanında uzmanları ile gönüllerin katılımıyla başta depremzede çocukların yaralarının sarılması için her gün aktiviteleri düzenlenmeye başladı. Ailelere de psikososyal destek verilen çadırlarda, çocuklarla oyunlar oynayarak eğitici çalışmalarla keyifli zaman geçirerek depremin etkisini unutmaya başladı.

"Depremden dolayı üzülüyordum, kendimi iyi hissetmeye başladım"
Her gün düzenli olarak aktivitelere katıldığını dile getiren 7'inci sınıf öğrencisi Yağmur Aksoğlu, “Bugün ablalarla dışarıda oyunlar oynadık. Sonra birlikte müzikler söyleyip eğlendik. Depremden dolayı çok üzülüyordum. Ablalar gelince kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım. Çok eğleniyoruz. Her gün düzenli olarak aktivitelere katılıyorum. Ağabeylerimiz ve ablalarımız ile beraber çeşitli oyunlar oynuyoruz” dedi.
Arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini dile getiren Nehir Kaya ise, “Boyamalar yapıyoruz. Bize hediye edilen oyuncaklarla oyunlar oynuyoruz. Balonlar ve oyun hamurları ile oynuyoruz. Arkadaşlarım ile çok eğleniyoruz. Her gün çok güzel zaman geçiyoruz bize oyunlar oynatıyorlar. Birlikte çok güzel resimler yapıyoruz” diye konuştu.

11 noktada destek çadırları var
Psikosoyal Destek Hizmet Grubu saha Koordinatörü Psikolog Mehmet Coşkun ise, “Travmanın yaşandığı ilk günden beri sahada psikososyal destek hizmetini veriyoruz. Yaklaşık 11 alanda Psikososyal çadırlarımız var. Genellikle çadır kent alanlarında kurduk. Yetişkin ve çocuk ayarı olmak üzeri iki farklı çadırımız bulunmaktadır. Kurduğumuz bu çadırlarda Psikososyal destek olarak ne yapıyoruz ilk etapta alanın saha taramasını yapıp temel hizmetler ve güvenlik ihtiyaçlarını belirliyoruz. Temel ihtiyaçlar ve sağlık hizmetlerini tespit edip ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Bu temel ihtiyaç tespitinden sonra psikososyal destek grubu olarak çadırlarımızda çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların güvenli bağlantılarını tekrardan sağlamak için güvenli terapiler yapıyoruz. Boyama işlemleri yapıyoruz. Bu amaçla çocukların yaşamış olduğu korku ve stresi aza indirip normal sosyal hayatlarına devam etmeleri için gerekli etkinlikler yapıyoruz. Bu gün grup olarak Salıbaba mahallesinde etkinliğimiz sürdürüyoruz. Bu tarz etkinliklerimiz devam edecektir. Çünkü bunun psikiyatrik bir vaka ve travma sonrası stres bozukluğu yaşamaması için ilk 1 ay içerinde psikososyal destek hizmetini sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

10 Şubat 2020 Pazartesi

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