Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında 331 adet konutun yıkımına start verildi.

Elazığ Belediyesi tarafından Toplu Konut İdaresi işbirliğinde merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mevcut 331 konutun yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkımı başlanan konutlarla ilgili Elazığ Belediyesi ve TOKİ arasında görüşmeler tamamlanıp protokol imzalandı. Firma yetkilileri ve hak sahipleri arasında devam eden görüşmelerin sonuçlanmasının ardından 6 hektarlık alanda yeni binaların inşa sürecine başlanması için TOKİ tarafından ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

Öteyandan, konutların yıkım sürecinin ise kısa sürede tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

ELAZIĞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.