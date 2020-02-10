Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor Kent genelinde iki bakanın koordinatörlüğünde ilk günden itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında, bir taraftan ağır hasarlı binalar yıkılıyor, diğer taraftan konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi kurma çalışmaları yapılıyor

Elazığ genelinde iki bakanın koordinatörlüğünde depremin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında, bir taraftan ağır hasarlı binalar yıkılıyor, diğer taraftan konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi kurma çalışmaları yapılıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde sarılıyor. Depremden sonra kentin çeşitli noktalarında depremzede vatandaşlar için AFAD ve Kızılay tarafından oluşturulan çadırkentler başta olmak üzere, spor salonları, misafirhaneler, yurtlar da her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor. Diğer taraftan kent genelinde acil yıkımı yapılması gereken 558 yapının yıkım çalışması yürütülüyor. Öte yandan 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için kent merkezinde 3, Sivrice ilçesinde ise 1 noktada konteyner kent çalışmaları yapılıyor. Konteyner kentler için bir çok noktada alt yapı çalışmaları son aşamaya gelirken, Doğukent Mahallesi'ndeki belirlenen noktada ise konteynerler yerleştirilmeye başlandı. Ayrıca kentin 27 noktasında kurulan Afet Koordinasyon Merkezlerinde ise vatandaşların talepleri alınarak yardımcı olunmaya çalışılıyor.

Deprem nedeniyle evlerin yıkıldığını belirten vatandaşlar, ağır hasarlı binaların hepsinin yıkılıp, yeniden sağlam evler yapılacak olmasının iyi bir uygulama olduğunu şuanda yapılacak başka bir şey bulunmadığını aktardı.

ELAZIĞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.