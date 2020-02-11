Depremzede yaşlı çift konteynere yerleşti Elazığ’da meydana gelen depremde oturdukları evleri hasar gören biri akıl hastası yaşlı çift, Türk Kızılayı tarafından kurulan konteynere yerleşerek hayata tutundu

Elazığ’da meydana gelen depremde oturdukları evleri hasar gören biri akıl hastası yaşlı çift, Türk Kızılayı tarafından kurulan konteynere yerleşerek hayata tutundu.

Elazığ’da 24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Çatalçeşme Mahallesinde oturan Hamza (85) ve Didare Çetin (76), çiftinin de kirada oturdukları evleri ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bir süre AFAD ve Kızılay’ın ekipleri tarafından evlerinin önüne kurulan çadırda kalan çift, eşinin akıl hastası olduğundan sürekli bağırdığı için komşuları tarafından şikayet edilerek kaldıkları çadırdan çıkartıldı. Akli dengesi yerinde olmayan eşinin barınacak yeri olmadığı için dışarıda kalan çiftin durumunu gören bazı vatandaşlar Kızılay'dan yardım istedi. Yaşlı çifti gören Kızılay ekipleri geçici barınmada kullanılan konteyner ayarlayarak sıcak bir ortamda kalmalarını sağladı.



"Ben onu bırakıp nereye gideyim"

Depremden sonra hasar gördükleri evin kira olduğunu aktaran Hamza Çetin, “Üzerimize yıkılsaydı kaçamazdık kaçacak halimiz yoktu. Allah bu dünyada da diğer dünyada da Kızılay’dan razı olsun. Bizim yaşımız geçmiş biz derdimizi Allah’a anlatıyoruz başka kime anlatalım. Eşim 13 senedir akıl hastası onu götürdük hastanede yatırdık ondan sonra felç oldu. Oradan aldık eve getirdik şimdi hali kötü akliye hastanesine götürdüm onlarda almıyor ’diyorlar ki diğer deliler vurup öldürürler kendisini savunamaz’. Huzur evine de eşimin akıl sağlığı olmadığı için bağırıp çağırıyor o yüzden alamıyorlar benim de halim ortada huzur evinde olmuşum olmamışım ne fark eder. Ben onu bırakıp nereye gideyim" dedi.



"13 senedir su içmiyor"

Kendilerine destek çıkılmasını isteyen Çetin, "Eşim 13 senedir bir bardak su içmemiş sadece kola içiyor. Yaz, kış kolası olursa içiyor olmazsa da bağırıp çağırıyor. Hayatta su içmiyor su içmek yok sadece kola oldu mu içer olmadı mı dünyayı yıkıyor” şeklinde konuştu.

Anne ve babasının bakıma ihtiyaçları olduğunu dile getiren oğlu Bayram Çetin ise, “Elimden geleni yapıyorum ama benim de durumum olmadığı için tam yapamıyorum. 15 yıldır kirada oturuyorum. Bel fıtığından 2 defa ameliyat oldum ağır işlerde çalıştığım için o kadar çalışamıyorum. Şu anda 3’üncü bir ameliyatı olma riskim daha var. Ben babamla anneme bakıyorum. Şahsi temizliklerini de yapıyorum. Allah devletimizden milletimizden ve hayır sahiplerinden razı olsun ellerinden geleni yapıyorlar. Biz Allah’a ve devletimize sığınarak inşallah babamlara 23 göz bir evde olsa istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:50

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