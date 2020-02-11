Elazığ'da karla kaplı 22 köy yolunda çalışma yürütülüyor

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Elazığ’da kar nedeniyle kapalı bulunan 22 köy yolunda çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Kent genelinde 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 135 köy yolundan 113'ü ulaşıma açıldı. Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekipleri kent genelinde 5 ilçeye bağlı 22 köy yolunda karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi.

Öteyandan kar yağışının Çarşamba ve Perşembe günü bölge genelinde yeniden etkili olması beklendiği aktarıldı.

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