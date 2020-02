Gönüllü 25 kuaförden depremzede çocuklara anlamlı jest

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ederken başka illerden gelen bir çok gönüllü ise yardıma koşuyor. Son olarak şehir dışından gelen 25 bay ve bayan kuaförü, depremzede çocukların ve ailelerinin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için devletin tüm kurumları, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları ve hayır severler yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş ve Mardin’den yaklaşık 25 bay ve bayan gönüllü kuaför Elazığ’a geldi. Kuaförler, depremde evleri hasar gören ve kentin farklı yerlerinde kurulan çadır kent, okul, spor salonları ve misafirhanelerde kalan yaklaşık 150 çocuğu hem traş etti, hem de bakım yaptırdı.

Meslektaşları ile birlikte çocuklara destek vermek için Mardin Kızıltepe’den geldiğini belirten kuaförlerden Yusuf Aydın, “Elazığ’daki kardeşlerimize moral ve destek vermek için 2025 kuaför olarak buraya geldik. Kahramanmaraş’taki meslektaşlarımızın projelerine katılarak destek verdik. Onları mutlu etmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık ve daha fazlasını da yapmaya çalışacağız” dedi.



“Onların mutluluğu için geldik”

Gönülle olarak Elazığ’a geldiklerini dile getiren Bayan Kuaförü Şerife Nur Kızıltaş ise, “Çocukların motivasyonunu arttırmak için buradayız. Onların mutluluğu için geldik. Kızlar, genelde saç kesilmeyi, toka takmayı istiyorlar. Moral olsun diye geldik ve elimizde gelen her şeyi de yapacağız. Her zaman yanlarındayız” şeklinde konuştu.

Mardin’deki meslektaşları ile birlikte istişare ederek toplamda 25 kişi yara sarmak adına geldiklerini aktaran Kuaförlerden Ramazan Gök de, “Depremzede çocuklara yönelik moral ve motivasyon amaçlı buraya geldik. Unutmayalım ki afet, yara sarmak içindir. Bizler de ‘Kış Üşütür Biz Isıtırız' sloganıyla bu yola çıktık. İnşallah böyle bir acı tekrarlanmaz ve yavrularımız yuvalarından ayrı kalmaz” ifadelerini kullandı.

Hem saçlarını kestirdiklerini hem de güzel vakit geçirdiklerini belirten çocuklardan Deniz Şengür ise, “Burada kalıyoruz. Kuaför ağabey ve ablalar gelip saçlarımızı yaptılar. Oyunlar oynuyoruz. Bizi eğlendirip moral veriyorlar. Ben de saçlarımı kestirdim. Takma saç takıp fön çekiyorlar. Güzel vakit geçiriyoruz. Her ilden de yardım geliyor. Her şey için teşekkürler”cdiyerek düşüncelerini aktardı.

Çocuklardan Ali Mete Korkmaz da, “Elazığ’ın dışından ağabey ve ablalarımız ücretsiz tıraş yapıyorlar. Bundan dolayı da onlara çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Aynı zamanda oyunlarla oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

