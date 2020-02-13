Elazığ’da yoğun kar nedeniyle hamile ve engellilere idari izin

Elazığ’da dün başlayan yoğun kar yağışı etkisini aralıksız sürdürürken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ’da 2 gündür etkili oluyor. Tamamen beyaza bürünen kentte birçok vatandaş araçsız işlerine giderken, bazı vatandaşlar da araçlarını temizledi. Kent merkezinde belediye ekipleri, kırsal alanda ise İl Özel İdare ve Karayollarına bağlı ekipler karla mücadele çalışması yapmaya başladı. Halen devam eden kar yağışının gün boyu süreceği bildirilirken, kapalı 496 köy yolunun ise karın durması ile birlikte açılması için çalışma yürütüleceği bildirildi.

Okulların deprem nedeniyle 24 Şubat'ta açılacak olmasından dolayı valilik, engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün izin verildiğini açıkladı. Açıklamada," İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ile hamile personel 13 Şubat 2020 Perşembe günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Öte yandan kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.



"Kar durmuyor"

Dün geceden beri yoğun kar yağışının olduğunu belirten Ahmet Kaya adlı vatandaş, “Elazığ’a bu şekilde hiçbir zaman kar yağmamıştı. Dün geceden beri yoğun bir şekilde kar yağıyor. Depremden dolayı milletimiz hep çadırlarda kalıyor. Bu sene şiddetli soğuk ve kurak geçiyor. Son bir haftada Elazığ’da yoğun bir şekilde don olayı var. Allah, depremzedelere yardım etsin. Bizler de dükkanımızın önünü ve araçları temizledik. Ne yazık ki kar hiç durmuyor. Hayırlısı olsun” dedi.

Aracını temizleyen Mehmet Yıldırım ise, “Dün geceden beri yoğun kar yağışı nedeniyle tüm yollar kapandı, araçlar da buz tuttu. Öte yandan deprem bölgesindeyiz, hava çok soğuk. Bizler de sabah kalktığımızda araçlarımızı temizledik. Görüldüğü üzere aracın her tarafı buz tutmuş. Bu sene hem yoğun kar yağışı oldu hem de soğuk. Ayrıca burası deprem bölgesi, dışarıda kalanlara Allah yardım etsin” diye konuştu.

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