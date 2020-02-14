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Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları başladı

İHA

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahıs dalgıç polisler tarafından aranmaya başladı.

Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları başladı

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahıs dalgıç polisler tarafından aranmaya başladı.
Olay, dün akşam üzeri ilçede bulunan Keban Baraj Gölü'nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya'nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayıp oldu. Bugün sabah İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler bölgeye giderek arama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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