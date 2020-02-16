Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından iki bakanın koordinatörlüğünde mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından iki bakanın koordinatörlüğünde mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde sarılmaya devam ediyor. Depremden sonra kentin çeşitli noktalarında depremzede vatandaşlar için AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler başta olmak üzere, spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor. Diğer taraftan da kent genelinde acil yıkılması gereken 558 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için kent merkezinde kurulan konteynerlerde de son aşamaya gelindi.

Depremzede ailelere her türlü destek veriliyor
Depremin hemen ardından devletin tüm kurumları gönüllülerin de desteğiyle mağdur durumda olan ailelere her türlü desteği veriyor. Türkiye'nin tüm illerinin seferber olduğu deprem medeniyle evleri hasar alan ailelere 23 bin 986 adet çadır,62 bin 375 yatak,136 bin 027 adet battaniye,39 bin 345 ısıtıcı, soba, 22 bin 746 ton kömür ve odun,51 bin gıda kolisi,56 bin 247 giyim yardımı ve 99 bin 154 adet benek beziyle hijyen malzemesi ulaştırıldı.

50 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek
Geçici barınma merkezlerinin kurulumu bitene kadar depremzede aileler kentte farklı noktalarda kurulan başta çadırkentler olmak üzere, spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda yaşamını sürdürüyor. Her gün 119 noktada 50 bin kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek ulaştırıldığı bildirildi.

22 milyon kira ve nakdi yardım yapıldı
Yaraların sarılması kapsamında depremzede 2 bin 439 aileye şuana kadar 14 milyon 951 bin TL kira yardımı, 8 bin kişiye ise vakıftan 6 milyon 780 bin TL nakdi, hayvanlarını kaybeden üreticilere de 500 küçük ve büyükbaş hayvan verildiği aktarıldı.
Polisin 300 bin adet kumanya dağıttığı depremde jandarma ise araçlarla 103 kişinin evini ücretsiz taşıdı. Eşinin konteyner kentte yazıldığını ifade eden depremzede ailelerden Songül Çarşı, “Konteynır verecekler bizlerde onu bekliyoruz. Ailem ile beraber mutlu olacağım. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.
Devletin kendisine 14 yıl öncede sahip çıktığını aktaran Akgül Yılmaz, “Şimdi deprem olunca yine sahip çıktılar. Devletimizden Allah razı olsun her zaman her yerde sahip çıktılar. Açıkta kalmadık. Ayını gün çadırlar kuruldu. Yataklar verildi sobalar kuruldu Allah razı olsun. Konteynerler çadırlardan daha iyiler. Bir ev kadar rahat olmasa da konteynerlerde iyidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığsporlu Ömer Yıldız birçok kulübün radarında
YEREL HABERLER Elazığsporlu Ömer Yıldız birçok kulübün radarında
Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'da, baharın habercisi kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar yürekleri ısıtan görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem ...
Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da çalışmalarını ...
Depremzede çocuklara gönüllü öğrencilerinden destek
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara gönüllü öğrencilerinden destek
Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı
Depremzede çocuklar kartopu oynayarak eğlendi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar kartopu oynayarak eğlendi
Depremzede çocuklar, Rafadan Tayfa ekibiyle doyasıya eğlendi Etkinliği çocuklarla birlikte ilk günden itibaren Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da eşiyle birlikte izledi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar, Rafadan Tayfa ekibiyle doyasıya ...
Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden itfaiyecileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden itfaiyecileri ...
Elazığ’da depremzedeler için giyim mağazası
YEREL HABERLER Elazığ’da depremzedeler için giyim mağazası
1 kişinin öldüğü tekne kazası kamerada
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü tekne kazası kamerada
Elazığ’da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
Milletvekili Erol:"Polislerimiz canı gönülden emek veriyor"
YEREL HABERLER Milletvekili Erol:"Polislerimiz canı gönülden emek ...
Elazığ’da soğuktan baraj dondu
YEREL HABERLER Elazığ’da soğuktan baraj dondu
Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ...
Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Batan teknede kaybolan şahsı arama çalışmaları ...
Elazığ'da kar nedeniyle 314 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Elazığ'da kar nedeniyle 314 köy yolu kapalı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X