Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından iki bakanın koordinatörlüğünde mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde sarılmaya devam ediyor. Depremden sonra kentin çeşitli noktalarında depremzede vatandaşlar için AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler başta olmak üzere, spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor. Diğer taraftan da kent genelinde acil yıkılması gereken 558 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için kent merkezinde kurulan konteynerlerde de son aşamaya gelindi.



Depremzede ailelere her türlü destek veriliyor

Depremin hemen ardından devletin tüm kurumları gönüllülerin de desteğiyle mağdur durumda olan ailelere her türlü desteği veriyor. Türkiye'nin tüm illerinin seferber olduğu deprem medeniyle evleri hasar alan ailelere 23 bin 986 adet çadır,62 bin 375 yatak,136 bin 027 adet battaniye,39 bin 345 ısıtıcı, soba, 22 bin 746 ton kömür ve odun,51 bin gıda kolisi,56 bin 247 giyim yardımı ve 99 bin 154 adet benek beziyle hijyen malzemesi ulaştırıldı.



50 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek

Geçici barınma merkezlerinin kurulumu bitene kadar depremzede aileler kentte farklı noktalarda kurulan başta çadırkentler olmak üzere, spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda yaşamını sürdürüyor. Her gün 119 noktada 50 bin kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek ulaştırıldığı bildirildi.



22 milyon kira ve nakdi yardım yapıldı

Yaraların sarılması kapsamında depremzede 2 bin 439 aileye şuana kadar 14 milyon 951 bin TL kira yardımı, 8 bin kişiye ise vakıftan 6 milyon 780 bin TL nakdi, hayvanlarını kaybeden üreticilere de 500 küçük ve büyükbaş hayvan verildiği aktarıldı.

Polisin 300 bin adet kumanya dağıttığı depremde jandarma ise araçlarla 103 kişinin evini ücretsiz taşıdı. Eşinin konteyner kentte yazıldığını ifade eden depremzede ailelerden Songül Çarşı, “Konteynır verecekler bizlerde onu bekliyoruz. Ailem ile beraber mutlu olacağım. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.

Devletin kendisine 14 yıl öncede sahip çıktığını aktaran Akgül Yılmaz, “Şimdi deprem olunca yine sahip çıktılar. Devletimizden Allah razı olsun her zaman her yerde sahip çıktılar. Açıkta kalmadık. Ayını gün çadırlar kuruldu. Yataklar verildi sobalar kuruldu Allah razı olsun. Konteynerler çadırlardan daha iyiler. Bir ev kadar rahat olmasa da konteynerlerde iyidir” diye konuştu.

