Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Suriye'den kaçan iki terörist teslim oldu!

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Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde hissedildi.

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