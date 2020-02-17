Elazığ'da, 4.2 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 14.42'da, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.64 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.





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