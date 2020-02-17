Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı Apartmanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi

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Elazığ'da 6.8'lik depremde hasar gören apartman, kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi.

Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, bugün saat 14.42'de de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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