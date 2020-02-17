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Evleri ağır hasarlı 129 depremzede aile ev sahibi oldu

İHA

Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören ailelerden 129'u Toplu Konut Dairesi (TOKİ) Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimi ile konut sahibi olmanın mutluluğu yaşadı.

Evleri ağır hasarlı 129 depremzede aile ev sahibi oldu

Elazığ’daki depremde evleri ağır hasar gören ailelerden 129'u Toplu Konut Dairesi (TOKİ) Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimi ile konut sahibi olmanın mutluluğu yaşadı.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzede aileler için TOKİ Başkanlığı tarafından Elazığ merkez Bizmişem ve Cumhuriyet mahallesinde 129 konut için kura çekimi düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekiminde başvuranlar arasından konutları teslim alacakların isimleri noter huzurunda kura çekimi ile belirlendi. Kendilerine konut çıkanlar, mutluluklarını dile getirirken duygulandı.

"1 yılda 20 bin konut bitecek"
Gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Çevre ve Şehirçilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Hasar tespitini bitirdik. Bugün askıya çıkacağız. Askıdan sonraki 30 günlük süreçte itirazları değerlendireceğiz. Listelerimizi kesinleştireceğiz. Bu süreçte yaptığımız çalışmalarla ilin geleceği için ilin doğru ve sağlıklı büyüyüp planlanması için bir kısım alanları proje alanı olarak şehir merkezlerin tespit ettik. Bir kısmını şehrin rezerv alanları olarak tespit ettik. bu alanlarda ilk ihalemizi de geçtiğimiz hafta yaptık. Gün gün bütün ihalelerimizi tamamlayıp Allah nasip ederse bir yıl içerisinde planladığımız 20 bin konutun bitmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte başlattığımız projelerimiz bitim aşamasına gelmiş. 2 bölgedeki konutlarımızdan bir kısmını rezerv konut olarak ve buralara talep topladık. Bu taleplerle ilgili bugün ilk kura çekimi yapıyoruz. bu kuralar sadece 3 bölgede proje alanımız olan Mustafa Paşa Sürsürü ve Abdullah Paşa oturan kişilere taleplerini toplamak suretiyle bugün buradayız. Başvurularımız 119 tane Cumhuriyet mahallesi konutları 162 tane başvuru var” dedi.

"Ağır hasarlı tespit ettiğimiz konut sahiplerini taleplerini toplamaya başlayacağız"
Bizmişen’deki konutlarda 13 adet konutun olduğunu aktaran Bakan yardımcısı Varank, “Kuraya giren 10 kişi aslında sadece konutların katlarını belirlemek için bugün burada kura çekeceğiz. Bizmişen’de elimizde kalan 208 konut var. Bu konutlarımızı da çok yakın bir zaman içerisinde bir ay gibi sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bu alanların dışında ağır hasarlı tespit ettiğimiz konut sahiplerini taleplerini toplamaya başlayacağız. Bunu da yarın 18 24 şubat tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyetinin Halk Bankası Şubelerini buradan taleplerini toplayacağız. Bu alanlar dışında kalan tüm ağır hasarlı konut sahibi vatandaşlarımıza buraya bir hafta içerisinde başvurularını yaptıklarında önümüzdeki haftada o konutların kuranını çekmiş olacağız. Elimizde bulunan tüm rezervi bitmiş konutlarımızı hak sahiplerine dağıtmış olacağız” diye konuştu.
Evinin olmasını istediğini dile getiren Hüseyin Akbaş, “Çok şükür bize ev çıktı. Allah olamayanlara yardım etsin. Bize 2'inci kat çıktı mutluyum” sözlerini belirtti.
Mustafa Paşada evinin hasar gördüğü için yıkım kararı verildiğini dile getiren Serhat Taşdöven, “Evim yıkıldı. Sonrasında devlet bize böyle bir imkan verdi. Şansımız vardı Rabbim yüzümüze güldü. Böyle bir kurada bize de ev çıktı” sözlerini söyledi.
Kura çekimine Bakan Yardımcısı Fatma Varank'la birlikte Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık da katıldı.

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