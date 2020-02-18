Kedisini kaybeden küçük depremzedeye kedi sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kedisini kaybeden küçük depremzedeye kedi sürprizi

İHA

Elazığ'da depremde kendisini kaybeden annesi ve kardeşiyle çadırda yaşayan 8 yaşındaki Muhammed'e kedi hediye edildi.

Kedisini kaybeden küçük depremzedeye kedi sürprizi

Elazığ'da depremde kendisini kaybeden annesi ve kardeşiyle çadırda yaşayan 8 yaşındaki Muhammed'e kedi hediye edildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaraların sarılması için çalışmalar sürürken, gönüllere dokunan hizmetlerde yapılıyor.Evleri hasar gören aileler, kentte belirli noktalar kurulan çadırkentler başta olmak üzere okul, spor salonları, misafirhaneler olmak üzere uygun mekanlara yerleştirildi. Depremde evleri hasar gören anne Fatma Soysal'da 2 çocuğu ile birlikte Kültür Park içinde kurulan çadırkente yerleşti. Çadır kentte kalan aileden Muhammed ise 2 Şubat'da 8 yaşına girdi. Muhammed, doğum günü nedeniyle çadırda düzenlenen etkinlikte, siyah kedisinin depremde kayıp olduğu söyledi.Bunun üzerine Muhammed için ikinci bir sürpriz hazırlandı. Kadın astsubaylar tarafından temin edilen siyah bir kedi çadırda kalan Muhammed'e taşıma çantası ile getirilerek verildi. Kediyi görünce büyük bir sevinç yaşayan ve kucağından ayırmayarak seven Muhammed,duygulu dolu anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremden geriye kalan acı hikaye Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden babanın, deprem sırasında pencereye doğru fırlattığı 13 yaşındaki oğlu yaralı kurtuldu, annesinin de sağ kurtarılmasında önemli rol oynadı 13 yaşındaki Emirhan Ertaş: "Deprem anında babam kolumdan tutup cama doğru attı, o sırada da cenin pozisyonuna gelip duvarı tuttum" "Ben ‘anne öleceğiz, hakkını helal et’ diyordum, Annem de ’çıkmaya çalış’ diyerek umut veriyordu" Anne Tülay Ertaş: "Ben eşime seslendim ’Ramazan iyi misin’ dedim, ‘Yok Tülay öldüm, ölüyorum" dedi sadece o kadarcık bir kelime"
YEREL HABERLER Depremden geriye kalan acı hikaye Elazığ’da 24 ...
Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi
Elazığ amatörde devam kararı
YEREL HABERLER Elazığ amatörde devam kararı
Evleri ağır hasarlı 129 depremzede aile ev sahibi oldu
YEREL HABERLER Evleri ağır hasarlı 129 depremzede aile ev sahibi ...
Gürgen, Elazığ’da yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen: “Bina yıkım işleri özellikle hasar görmüş binalarda zor işler. Bunların içerisinde kaza ve çökmeler olabilir” “Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılırken ne olur herkes dikkatli olsun” “İnsanlar yakınlarını kaybettiler. Burada insanların deprem sonrasında yaşamış olduğu travmaları düşünerek hepimizin buradaki çalışma koşullarını düşünerek paylaşımları yapmaları lazım”
YEREL HABERLER Gürgen, Elazığ’da yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi ...
Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina ...
Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı Apartmanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı Apartmanın ...
Elazığ'da, 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da, 4.2 büyüklüğünde deprem
Hasarlı bina çöktü
YEREL HABERLER Hasarlı bina çöktü
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Depremzedeler için gönüllü anne oğlu görevde
YEREL HABERLER Depremzedeler için gönüllü anne oğlu görevde
Çalınan otomobil lastikleri arazide bulundu
YEREL HABERLER Çalınan otomobil lastikleri arazide bulundu
Gönüllü tiyatro ekibi çocuklar için sahne aldı
YEREL HABERLER Gönüllü tiyatro ekibi çocuklar için sahne aldı
Bakan Kurum: “Bir yıl içerisinde projelerimizi tamamlayıp Elazığ'ımızı sıkıntıdan kurtaracağız”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Bir yıl içerisinde projelerimizi ...
Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor
Elazığsporlu Ömer Yıldız birçok kulübün radarında
YEREL HABERLER Elazığsporlu Ömer Yıldız birçok kulübün radarında
Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'da, baharın habercisi kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar yürekleri ısıtan görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X