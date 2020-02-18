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Vali Kaldırım, depremden bugüne kadar olan süreci anlattı

İHA

– Elazığ Vali Çetin Oktay Kaldırım, depremin ardından yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Vali Kaldırım, depremden bugüne kadar olan süreci anlattı

– Elazığ Vali Çetin Oktay Kaldırım, depremin ardından yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilk günden itibaren yapılan çalışmaları basın mensuplarına anlattı. 6.8 şiddetindeki depremin 7’nin üzerinde hissedildiğini anımsatan Vali Kaldırım, “O tarih ve saatten itibaren özellikle kamu hızlı bir şekilde tepki gösterdi. Hizmet sunmaya başladı. 10’uncu dakikadan itibaren biz AFAD koordinasyon merkezinde kriz masasını oluşturduk. Havadan görüntü ve sahadan da bilgi almaya başladık. Çok hızlı müdahale edilmeye başlandı. İçişleri Bakanımız o saat itibari ile İstanbul’da deprem toplantısını yönetiyordu. İçişleri, Sağlık ve Çevre Şehircilik Bakanlarımız 2 saat içerisinde ilimize intikal ettiler. Cumhurbaşkanımız daha birinci dakikada arayarak bilgi aldı. En hızlı bir şekilde kamu koordine oldu. Ankara’dan 1,5 buçuk saat içeresinde arama kurtarma ekipleri nakledildi. Enkaz görüntüleri geldikten ilk 10 dakika içerisinde arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Çok düzenli ve koordineli bakanlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürüttük, hem de Türkiye afet tarihinde örnek gösterilebilecek hatta Dünyada literatüre girecek örnek bir koordinasyon afeti yönetme uygulaması gerçekleşmiş oldu. Burada bakanlarımız 22 gün sahada bizimle birlikte oldular. Pazar günü gittiler ama tekrar gelecekler. Belki her hafta burada olacaklar" dedi.

"Hızlı çözümler üretildi"
Depremde afet yönetimi kapsamında çok iyi sınav verildiğini aktaran Kaldırım, “Eksiklikler yok muydu vardı ama bunlarda sahada hızlı bir şekilde giderildi. Günlük yapılan gerek koordinasyon toplantılarıyla gerekse de sahada alınan bilgilerle karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretildi. AFAD afet eylem planlarında olmayan birçok uygulama sahada hızlı bir şekilde çözülmüş oldu. İlk saatten itibaren vatandaşa barınma noktasında en temel ihtiyaçlar noktasında bütün hizmetler ulaştırılmış oldu. Arama kurtarma faaliyetleri çok profesyonel yürütüldü. Etraf çember altına alınarak sadece arama kurtarma ekiplerinin çalışabileceği alanlar oluşturularak hızlı bir şekilde enkazlar dan 45 yaralı kurtarıldı. Maalesef 37 kaybımız oldu Allah rahmet eylesin. Ama çok hızlı müdahale edilmiş oldu. Alt yapı olarak hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Sağlık hizmetleri diğer alt yapı hizmetleri kesintisiz bir şekilde iletişimi sağlamış oldu. Hastanelere ulaşan bin 600'den fazla yaralı vardı. Onlar da hiçbir gecikme olmaksızın gerek Şehir Hastanemizde gerekse Fırat Üniversitesi Hastanemizde ve diğer özel hastanelerimizde tedavileri yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.

209 bin bağımsız bölüm tarandı
Hasar tespit çalışmalarının çok hızlı yürütüldüğünü vurgulayan Kaldırım, “Bir hafta içerisinde neredeyse rekor bir düzeyde 209 bin bağımsız bölüm taranarak bu çalışmalar yapıldı. Acil yıkılması gereken binaların sayısı 596, bunun 435’i yıkılmış oldu. Buda Türkiye tarihinde ilktir. Genelde böyle bir süreç yaşanmaz binalar sonraya bırakılır genelde de yıkılmazdı yıkıldı. Bu ağır hasarlı binalarda yıkılacak. İl genelinde bağımsız ağır hasarlı bölüm sayısı 19 bin 930, 13 bin 957’de orta hasarlı bağımsız bölüm var. Buda 33 bin 887’ye tekabül ediyor. Listeler askıya çıktı. Hasar raporları itiraz süreleri de başladı. 15 noktada itiraz bürolarını oluşturduk. Burada da 30 gün boyunca hizmet verilecek. Bu süre içerisinde itiraz edilen binalar tekrar değerlendirilecek. Bu sayı değişebilir ama aşağı yukarı bu rakamlara tekabül eden rakamlara ulaşmış olacağız. hem merkezde hem de kırsalda 30 gün sonra listeler kesinleşince ilan edilecek ondan sonra da artık kalıcı hizmetlere geçilmiş olacak" şeklinde konuştu.

Yardımlar yapılıyor
AFAD üzerinden yapılan afet yardımlarına da değinen Kaldırım, "Burada mal sahibi ise ona 11 bin TL ödeniyor kiracıysa 5 bin TL geçici barınma için ödeme yapılıyor. Ağır hasarlı binalarda normalde 30 gün beklenmesi gerekiyor. Listelerin beklenmesi gerekiyor ama İçişleri bakanımız burada talimat verdi bunları beklemeden hasar tespitleri daha yapılırken ödemeler başlandı. Şimdiye kadar da 2 bin 857 vatandaşımıza 16 milyon 566 bin TL’lik ödeme yapıldı. Daha önce hiçbir afette olmamıştı esnaflara dönük ödeme de yapıldı. 111 vatandaşımıza 277 bin 500 TL ödeme yapıldı. Dükkan başına da 2 bin 500 TL ödeniyor. Bu ödemeler halen devam ediyor. Çok hızlı davranıldı. Risk alınarak bunlar yapılıyor. O açıdan müteşekkiriz. Zaten bir simülasyon yapıldı. Yaklaşık 19 bin 500 ağır hasarlı bağımsız bölüme tekabül eden haneye yaklaşık 200 milyona yakın AFAD’dan vatandaşa nakit ödeme yapılacak. Yapılan diğer bütün yardımların yanında battaniye, çadır ve soba bunlar yoğun bir şekilde yapılıyor zaten. Bunların da yükünün nakdi karşılığı 212 milyona tekabül ediyor. Onların yanında bu yardımlar da hızlı bir şekilde yapılıyor. Vatandaşımızın gerek eşyasını gerekse kiralık ev bulma noktasında da bu önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. Burada güzel hizmetler yapıldı ve yapılıyor. Vatandaşlarımızın içi müsterih olsun" diye konuştu.
Sahada binden fazla gönüllünün yer aldığını ve yardımların ulaşmasında örnek bir uygulama da yapıldığının altını çizen Kaldırım, bir taraftan ağır hasarlı yapıların yıkıldığını, diğer taraftan da 20 bin konut yapımı süreci kapsamında Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları ve Sosyal Konut projeleri kapsamında temel atma ve ihale süreçlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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