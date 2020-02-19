Elazığ'da 435 binanın yıkımı yapıldı, yeni konutların temel atma süreci başladı Vali Çetin Oktay Kaldırım: "Yaklaşık 20 bine yakın kalıcı konutların bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor" "Mart ayına kadar bütün ihaleleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ marifetiyle tamamlamayı hedefliyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ'da 435 binanın yıkımı yapıldı, yeni konutların temel atma süreci başladı Vali Çetin Oktay ...

İHA

Elazığ'daki depremin ardından kent genelinde şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 596 yapıdan 435'i yıkıldı, yıkılan yerlerde de temel atma süreci başlatıldı. İlk ihalenin yapıldığı Elazığ'da Mart ayı sonuna kadar tüm ihalelerin tamamlanarak yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin konutun bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Elazığ'da 435 binanın yıkımı yapıldı, yeni konutların temel atma süreci başladı Vali Çetin Oktay Kaldırım: "Yaklaşık 20 bine yakın kalıcı konutların bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor" "Mart ayına kadar bütün ihaleleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ marifetiyle tamamlamayı hedefliyoruz"

Elazığ’daki depremin ardından kent genelinde şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 596 yapıdan 435'i yıkıldı, yıkılan yerlerde de temel atma süreci başlatıldı. İlk ihalenin yapıldığı Elazığ'da Mart ayı sonuna kadar tüm ihalelerin tamamlanarak yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin konutun bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından kent genelinde ağır hasar alan 596 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda şuanda 435 yapının yıkımı tamamlandı. Geriye kalan 161 binanı yıkım çalışmasının ise kent genelinde koordineli olarak devam ettiği bildirildi. Depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi Halaylı sokaktaki Dilek Sitesi ve çevresinde yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının büyük bir bölümü de tamamlandı. Yerinde TOKİ tarafından yapılacak olan konutlar için ise temel atma süreci başlatıldı. Mart ayına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hem Afat, hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konut projelerinin tamamının ihale sürecinin tamamlanarak yaklaşık 20 bin konutun yıl sonuna kadar yapılmasının planlandığı bildirildi.

"İlk ihale yapıldı, temel atma aşamasına geldi"
Acil yıkılması gereken 596 yapıdan 435’inin yıkıldığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım," İl genelinde ağır hasarlı bağımsız bölüm sayısı 19 bin 930, orta hasarlı bağımsız bölüm sayısı 13 bin 957. Toplamda 33 bin 887 hasarlı bölüm sayısı bulunan binamız var. Kalıcı konutlara dönük çalışmalar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde yapıldı. Sürsürü Mahallesinde ilk ihale yapıldı ve temel atma aşamasına geldi"dedi.

"20 bine yakın yeni konut yapılacak"
Kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapılacağını aktaran Vali Kaldırım, "Bızmışen’de Yemişlik, Zafran ve Çatalçeşme bölgesi, Sürsürü, Mustafapaşa ve Abdullahpaşa’da da yerinde yapılacak. Kızılay, Aksaray ve Gümüşkavak gibi yerlerde değerlendiriliyor. Bazı binalar yerlerinde yapılacak bazı yerlerde yeni rezerv alanlarında yapılacak. Yaklaşık 20 bine yakın AFAD konutu, Kentsel Dönüşüm ve Sosyal konuttan oluşan bir paketle inşallah kalıcı konutlarında bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir Elazığ ortaya çıkmış olacak"
Elazığ'da yapılacak olan yaklaşık 20 bin konutla hem eski stokun yenilenmiş olacağını hem de daha dayanıklı binalar oluşacağını anımsatan Kaldırım, "Kat yüksekliği de sınırlı tutuluyor. Daha yaşanabilir mekanlar oluşturulmuş olacak. Yeni bir Elazığ ortaya çıkmış olacak. Bu çalışmalar da son derece hızlı yürüyor. Mart ayına kadar bütün ihaleleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ marifetiyle tamamlayıp hem Afat konutlarını hem de kentsel dönüşümden oluşacak sosyal konutları yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ´da hasarlı binaların listeleri muhtarlıklara asıldı
YEREL HABERLER Elazığ´da hasarlı binaların listeleri muhtarlıklara ...
Çatıdan düşen şahıs, AFAD'ın operasyonu ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen şahıs, AFAD'ın operasyonu ile ...
Elazığ'da trafik kazası:3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da trafik kazası:3 yaralı
Küçük Efraim'in en büyük dostu polis oldu Hayatını kolaylaştıracak akülü araç talebinde bulunan 7 yaşındaki Efraim, emniyette polisleri ziyaret edip onlarla vakit geçirmek istiyor
YEREL HABERLER Küçük Efraim'in en büyük dostu polis oldu Hayatını ...
Vali Kaldırım, depremden bugüne kadar olan süreci anlattı
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, depremden bugüne kadar olan süreci ...
Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci ...
Elazığ'da kar nedeniyle kapalı 487 köy yolu açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da kar nedeniyle kapalı 487 köy yolu açıldı
Depremden geriye kalan acı hikaye Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden babanın, deprem sırasında pencereye doğru fırlattığı 13 yaşındaki oğlu yaralı kurtuldu, annesinin de sağ kurtarılmasında önemli rol oynadı 13 yaşındaki Emirhan Ertaş: "Deprem anında babam kolumdan tutup cama doğru attı, o sırada da cenin pozisyonuna gelip duvarı tuttum" "Ben ‘anne öleceğiz, hakkını helal et’ diyordum, Annem de ’çıkmaya çalış’ diyerek umut veriyordu" Anne Tülay Ertaş: "Ben eşime seslendim ’Ramazan iyi misin’ dedim, ‘Yok Tülay öldüm, ölüyorum" dedi sadece o kadarcık bir kelime"
YEREL HABERLER Depremden geriye kalan acı hikaye Elazığ’da 24 ...
Kedisini kaybeden küçük depremzedeye kedi sürprizi
YEREL HABERLER Kedisini kaybeden küçük depremzedeye kedi sürprizi
Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi
Elazığ amatörde devam kararı
YEREL HABERLER Elazığ amatörde devam kararı
Evleri ağır hasarlı 129 depremzede aile ev sahibi oldu
YEREL HABERLER Evleri ağır hasarlı 129 depremzede aile ev sahibi ...
Gürgen, Elazığ’da yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen: “Bina yıkım işleri özellikle hasar görmüş binalarda zor işler. Bunların içerisinde kaza ve çökmeler olabilir” “Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılırken ne olur herkes dikkatli olsun” “İnsanlar yakınlarını kaybettiler. Burada insanların deprem sonrasında yaşamış olduğu travmaları düşünerek hepimizin buradaki çalışma koşullarını düşünerek paylaşımları yapmaları lazım”
YEREL HABERLER Gürgen, Elazığ’da yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi ...
Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina ...
Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı Apartmanın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da hasarlı bina böyle yıkıldı Apartmanın ...
Elazığ'da, 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da, 4.2 büyüklüğünde deprem
Hasarlı bina çöktü
YEREL HABERLER Hasarlı bina çöktü
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Depremzedeler için gönüllü anne oğlu görevde
YEREL HABERLER Depremzedeler için gönüllü anne oğlu görevde
Çalınan otomobil lastikleri arazide bulundu
YEREL HABERLER Çalınan otomobil lastikleri arazide bulundu
Gönüllü tiyatro ekibi çocuklar için sahne aldı
YEREL HABERLER Gönüllü tiyatro ekibi çocuklar için sahne aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X