TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 2 - Belediye Derincespor: 4

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 2. Grup’un 24. haftasında Elazığ Belediyespor, Belediye Derincespor’a 42 mağlup oldu. Maça Derincesporlu futbolcular Elazığ depremi dolayısıyla, “Sizi en iyi biz anlarız. Geçmiş olsun Elazığ” pankartıyla çıktı.



Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Mesut Hakalmaz xx, Mehmet Şenkaya xx

Elazığ Belediyespor: Engin Olgun x, Emrah Çalışlar xx, Enver Abdullah Filiz xx, Hayrettin Cengiz xx, Ferhat Canlı xx, Arif Şahin xxx, Can Morgül xx, Metehan Andaç Özlü xx, Tuncay Fındıkcı xx, Semih Ekmen xx (Mazlum dk. 84 ?), Gökhan Aydaş (Furkan dk. 8 xxx)

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu x (Sefa dk. 63 x), Cihan Halil xxx, Yiğitali Bayrak xx, Melih İnan (Rıdvan Aykan dk. 31 xx), Koray Baykara xx, Özkan Toprak xx (Aykut dk. 70 x), Yunus Özdemir xxx, Efe Karaoğlu xx, Tayfur Emre Yılmaz xx, Bahtiyar Yıldırım xx

Goller: Furkan (dk. 13 ve dk. 53) (Elazığ Belediyespor), Cihan Halil (dk. 41, 77 ve 83), Yunus (dk. 69) (Belediye Derincespor)

Kırmızı Kart: Can Morgül (dk. 80) (Elazığ Belediyespor)

Sarı Kartlar: Metehan, Alaattin Tutaş (Teknik Direktör), Emrah, Mazlum (Elazığ Belediyespor), Özkan, Yunus (Belediye Derincespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.