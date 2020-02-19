Bakan Soylu devreye girdi, depremzedenin 8 yıllık sağlık sorunu çözüldü

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Elazığ'da 8 yıldır sağlık sorunları yaşayan depremzede Yalçın Karataş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Adana'da tedavi ettirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaralar sarılmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremzedelerin sorunlarına çözüm buluyor. Kentte yaptığı ziyaretler sırasında 8. Kolordu Spor Salonu'nda kalan 54 yaşındaki depremzede Yalçın Karataş'ın ileri derecede varis problemi olduğunu öğrenen Soylu, devreye girdi. Adana'ya gönderilen Karataş'ın tedavisi iki farklı hastanede yapıldı. Tedavisi tamamlanan Karataş, sağlığına kavuşarak Elazığ'a döndü.

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