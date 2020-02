Toprak: “Biz futbolu eski şaşalı günlerine döndürmeye çalışacağız"

Her zaman olduğu gibi önlerindeki tüm maçlara kazanmak için çıkacaklarını ve futbolu eski şaşalı günlerine döndürmeye çalışacaklarını belirten Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, "Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Sadece futbolda değil tüm alanlarda, tüm sosyal faaliyetlerde özümüze döneceğiz" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 24. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Belediye Derincespor’a 42 mağlup oldu. Maçın ardından Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Ahmet Toprak, “Eksiklerimize rağmen, sarı kart cezalılarımıza, sakat oyuncularımıza rağmen, oyuncularımız hakikaten bugün çok istediler. Çok iyi de bir top oynadılar. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz her zaman söylüyoruz; lobinizin iyi olması lazım. Seyirci desteğimizin iyi olması lazım. İlk yediğimiz gol bariz ofsayt. En az 3 metre. Yapacak bir şey yok. Hakem kararı verdikten sonra geri dönüşü yok. Biz bu skoru hiçbir şekilde hak etmedik” diye konuştu.



"Şanssızlıklar yakamızı bırakmadı"

Hakem hatalarını sıklıkla yaşadıklarını aktaran Toprak, "Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzde daha 1011 maçımız var. Toplayabildiğimiz kadar puanları toplayacağız. Her zaman olduğu gibi kalan maçlarımız da kazanmak için çıkacağız. Tabi bu ligde düşme potası da belli, playoff potası da belli. İyi bir ekibiz. Oyuncularımın hepsi birbirinden kıymetli. Ama sarı kartlar, kırmızı kartlar, sakatlıklar bizi çok yordu. Şanssızlıklar yakamızı bırakmadı. Özellikle bu sene çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir türlü tam kadro olarak maçlara çıkamadık. İyi oynadık ama hakemlerimizin canı sağ olsun” ifadelerini kullandı.



"Tüm alanlarda özümüze döneceğiz"

Bir afet yaşadıklarını ama hayata devam edeceklerine değinen Toprak, “Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Sadece futbolda değil tüm alanlarda, tüm sosyal faaliyetlerde özümüze döneceğiz. Amatör küme maçları da bu hafta başlıyor. Bunları unutacağız. Elazığspor da 35 ay sonra maçlarına başlayacak. Statlarımız, sahalarımız yapılıyor. Biz futbola o değeri ve kıymeti vereceğiz. Tekrar o heyecanı getireceğiz. El birliğiyle ama birbirimize destek olarak, sahip çıkarak, biz futbolu eski şaşalı günlerine döndürmeye çalışacağız. Bunun için hepimizin gayret etmesi lazım. Bugün bayağı da taraftarımız geldi. Ben buraya gelerek bize destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi daha fazla taraftarlarımızın maça gelmesini istiyoruz. Biz de moral ve motivasyon alalım. Hepimiz bunu istiyoruz. Elazığ’a ve taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşatmayı çok istiyoruz. Hayat devam ediyor, en kısa zamanda bunları atlatacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

