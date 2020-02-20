Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Elazığ'da tek taraflı meydana gelen kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl yolu Kovancılar Başyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. idaresindeki 44 AAK 124 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı.

Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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