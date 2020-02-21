Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Elazığ'ın 3 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan jandarma ekipleri, 19 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Kovancılar, Palu ve Maden ilçelerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 289 gram eroin, 101 gram metamfetamin, 65 adet uyuşturucu hap, 5 gram bonzai, 522 gram toz ve kubar esrar, 5 adet uyuşturucu içme aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İfadesi alınan şüpheliler Kovancılar Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 19 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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