Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

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ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik merkez ile Kovancılar, Palu ve Maden ilçelerinde operasyon düzenledi. 244 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliye gönderilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.





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