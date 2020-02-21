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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

DHA

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik merkez ile Kovancılar, Palu ve Maden ilçelerinde operasyon düzenledi. 244 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliye gönderilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.
 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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