Elazığ'da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

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Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 1 şüpheli yarım kilogram toz esrarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlattığı çalışma devam ediyor. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli A.D'nin uyuşturucu madde getireceği belirlenerek takibe alındı. Takibe alınan şahsın kullandığı araca ElazığDiyarbakır karayolunda operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken araçta yarım kilo toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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