Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bölgede 98 okul binamızı kullanım dışı bıraktık" Milli Eğitim Bakanı ...

İHA

Elazığ’da 11 bin öğrencinin diğer okullara ilişkilendirildiğini ve yarın okulların zilinin çalacağını aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’daki okullar da dahildir” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'a geldi. Elazığ'da Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi'nde incelemede bulunan Bakan Selçuk, ardından basın açıklamasında bulundu.
Deprem haberini alır almaz verdikleri ilk talimatın, okulların kapılarının vatandaşlara açılması olduğunu anımsatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımız, 24 saat açık kalma talimatımızın ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Depremden etkilenen, evleri zarar gören veya evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımızın dışarıda mağdur olmamaları için tüm okul müdürleri ve yöneticilerimiz göreve çağrıldı. Bu kapsamda depremin ilk gününden bugüne kadar okullarımızda 65 bin civarında vatandaşımıza barınma hizmeti sağlanmıştır. Tahsis ettiğimiz okul, spor solonu ve diğer binalarımızda toplam 265 öğrencimiz ve ailesi halen barınmaktadır. Diğer yandan, öğretmenlerimiz de bölgede birer toplum gönüllüsü olarak canla başla çalıştılar. İlk andan itibaren oluşturduğumuz 500 kişilik öğretmen havuzumuzda görev alan meslektaşlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesinden tutun da AFAD ve kriz merkezimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarıyla ilgili veri girişlerine kadar pek çok alanda çalıştılar. Veri girişinde psikososyal desteğe kadar her türlü hizmeti yaptılar. Kendilerine buradan, sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Eğitim Bilişim Ağımız bu süreçte öğrencilerimize önemli bir kaynak oldu”
Böylesine yüksek olan doğal afetlerin, sosyolojik ve psikolojik yıkımlara da yol açabildiğine değinen Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılamak üzere psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı arkadaşlarımızın katılımıyla çok büyük çaplı çalışmaları hayata geçirdik. Depremin ilk gününden bugüne kadar 11 bin 251 çocuk ve 17 bin 18 yetişkin olmak üzere 28 bin civarında vatandaşımıza psikolojik destek sağlandı. Sağlanmaya da devam ediyor. Bakanlık olarak bizim için bir başka önemli husus, tatil süresinin uzatılmasından kaynaklanan telafi eğitimi ihtiyaçları. 10 Şubat’tan itibaren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirleri almış bulunuyoruz. Deprem bölgesinde, özellikle bu yıl sınava girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için, yenilenen Eğitim Bilişim Ağımız EBA, bu süreçte öğrencilerimize önemli bir kaynak ve yol gösterici oldu. Ücretsiz internet erişimiyle sunduğumuz yeni EBA, destekleme ve yetiştirme kurslarımızda öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu bağlamda, hiçbir öğrencimizin eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik bir eksiklik, kopukluk yaşanmamıştır. Bu konuda hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz müsterih olsunlar” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık”
Oluşturdukları Hasar Tespit Komisyonu ile ilgili de bilgi veren Selçuk, "Bu komisyon, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm teknik personelimizden oluşturulmuş ve sahaya çıkarılmış, bu arkadaşlarımız, 24 saat esasına göre hasar tespiti için hızlı bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Bugün itibariyle Hasar Tespit Komisyonu’muzun yaptığı çalışmalar sonucunda Elazığ genelinde ilçelerimiz dahil 33’ü okul binası 4’ü kurum binası olmak üzere toplam 37 okul kurumumuzda ağır ve orta hasar oluştuğu tespit edildi. Bunlarla ilgili her türlü hasar çalışmalar devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’daki okullar da dahildir” şeklinde konuştu.

“Yarın Elazığ’da okul zili çalacak”
Konuşmasını sürdüren Selçuk, "Tüm bu çalışmalarımız neticesinde, yarın Elazığ’da okul zili çalacak. Doğaldır ki eğitim öğretim sürecinin nasıl işleyeceğine dair merak edilenler var. Bu çerçevede velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir. Yeni okul binalarımız hazır hale gelinceye kadar hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime devam edecektir. İl merkezinde boşaltılan 17 okulumuzdaki 9 bin civarı öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 16 okulumuzdaki 2 bin öğrenci olmak üzere toplam 11 bin civar öğrencimiz bugün itibariyle en yakın okullarımız ile ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerimiz ile bu konuda iletişim sağlandı ve bilgilendirildiler. Bir de konteyner kentte konaklayacak öğrencilerimiz var ancak şu an için konteyner kentte kimin veya kimlerin barınacağı, bunlardan kaçının öğrencimiz olacağı netleşmemiştir. Bu durum belirlendiğinde de öğrencilerimiz ile ilgili her türlü tedbir alınacak. Okul öncesi eğitim dahil olmak üzere. Altını önemle çizerek Elazığlı hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşmak istediğim bir diğer önemli konu, yeni okul binalarımızın inşasıdır. Bu anlamda, aziz milletimizin kültürel kodlarında yüzyıllardır var olan imece geleneğini bir kez daha görmekteyiz. Bu depremde de eller, güçler bir araya geldi ve hayırseverlerimiz Elazığ’ımıza 21’i okul, 1’i spor salonu olmak üzere yeni binalar kazandıracaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm kurumlarımız ve mesai arkadaşlarımızla Elazığlı, Malatyalı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Eğitim ile ilgili hiçbir aksaklık eksiklik olmaması için ara tatilde eğitim öğretimin devam etmesi de her türlü alt yapımız hazır. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

“Van’da her türlü tedbiri alırız”
İran’da meydana gelen ve Van’da etkisini gösteren deprem nedeniyle eğitim öğretim hususunda tablonun tam netleşmediğine vurgu yapan Selçuk, “Ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili gereken kurumlarımızla, sayın İçişleri Bakanımız ile temas halindeyiz. Bu konuda bir aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı
YEREL HABERLER Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı
Bakan Selçuk: "Van'da ilçelerimizde birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi"
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: "Van'da ilçelerimizde birkaç köy ...
Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young’u transfer etti
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie ...
Elazığ'da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı
Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik
Bakan Soylu: "Elazığ ve Malatya'ya kamu yardım miktarı 458 milyon lira" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kamu kaynağı olarak aktardığımız ayni ve nakdi yardım miktarı 458 milyon 154 bin 235 lira" "Şu ana kadar bin 166 bina yıkılmıştır" "İlk konteynerden geçici barınma merkezimize bugün Elazığlı hemşehrilerimizi alacağız"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Elazığ ve Malatya'ya kamu yardım ...
Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik
İçişleri Bakanı Soylu: ”7 vatandaşımızı kaybettik” "4 yetişkin 3’ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı ilk gelen bilgiler ışığında paylaşıyorum kaybettik" "5 vatandaşımız da yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: ”7 vatandaşımızı kaybettik” "4 ...
Milletvekili Erol “Üniversitenin teknik,akademik kadrolarını kullanın"
YEREL HABERLER Milletvekili Erol “Üniversitenin teknik,akademik ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek, "4'ü yetişkin, 3’ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde ...
Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 11 bin 905 oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 11 ...
Elazığ depremi için özel klip
YEREL HABERLER Elazığ depremi için özel klip
TOKİ Başkanı Bulut: “Elazığ'a 15 ile 20 bin arasında konut yapılacak”
YEREL HABERLER TOKİ Başkanı Bulut: “Elazığ'a 15 ile 20 bin arasında ...
Bakan Soylu, konteyner kentleri inceledi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, konteyner kentleri inceledi
Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu
Bir baba için en zor doğum günü Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Miraç'ın bugün doğum günü olması nedeniyle hastaneden çıkan baba Meriç Dişli, yan yana yatan oğlu ve eşinin mezarına gitti
YEREL HABERLER Bir baba için en zor doğum günü Elazığ'da depremde ...
Bakan Soylu Elazığ’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin yaşandığı Elazığ’a tekrar geldi
YEREL HABERLER Bakan Soylu Elazığ’da İçişleri Bakanı Süleyman ...
Deprem bölgesinde okullar eğitime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde okullar eğitime hazırlanıyor
Depremin ana merkezi Çevrimtaş’a ilk ‘örnek ev’ kuruldu
YEREL HABERLER Depremin ana merkezi Çevrimtaş’a ilk ‘örnek ev’ ...
Elazığ’da 920 binanın yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 920 binanın yıkımı tamamlandı
Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
Konteyner kentlerde son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Konteyner kentlerde son aşamaya gelindi
Elazığ'da 97 dilenciye 15 bin 708 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 97 dilenciye 15 bin 708 lira ceza kesildi
Elazığ'da, ağır hasarlı okulların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da, ağır hasarlı okulların yıkımı sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X