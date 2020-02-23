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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: "Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları hep beraber ...

İHA

Elazığ depremiyle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın uygun şekilde, kiranın da altında ödemesi adına belirli çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde ödesinler bir taraftan da hayatlarını idame ettirsinler. Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları hep beraber oluşturacağız" dedi.

Bakan Kurum: "Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları hep beraber oluşturacağız" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Elazığ ilinde yaklaşık 19 bin bağımsız birimden oluşan konut projelerini başlattık” “Elazığ ve Malatya'da eş zamanlı temelimizi atacağız, yıl sonuna kadar da projelerimizi etaplar halinde bitirmeyi düşünüyoruz” “Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları hep beraber oluşturacağız”

Elazığ depremiyle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın uygun şekilde, kiranın da altında ödemesi adına belirli çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde ödesinler bir taraftan da hayatlarını idame ettirsinler. Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları hep beraber oluşturacağız" dedi.
Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün AK Parti İl Teşkilatı ile toplantıya katıldı. Bakan Kurum, burada açıklamalarda bulundu.
Bugün İran’da meydana gelen ve Van Başkale’yi etkileyen deprem ile Konya Derebucak’taki depreme değinen Bakan Kurum, “Depremlerde yaralanan ve Van Başkale’de hayatını kayıp eden vatandaşlarımız oldu. Tüm depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Elazığ’ımıza ve Malatya’mıza, Van’ımız ve Konya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yıldır, eser ve proje ürettik. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk. Bir olduk beraber olduk. Her sorunun üstesinden gelmeyi bildik. Daha önce Afyon'da, Dinar'da, Van'da, Bingöl'de depremle ilgili AFAD'ı hazır hale getirdik. Deprem sonrası vatandaşlarımıza konutları hazır hale getirdik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Elazığ’da ve Malatya'da aynı hızda aynı kararlılıkla yapacağımızı ifade etmek isterim. İlk önce çadır kentlerimizi kurduk. Bir taraftan çadırlar kurulurken diğer taraftan enkazdan kurtarma ve çalışmalar devam etti. Hasar tespit çalışmalarını depremin olduğu sabah başladık. İlk önce dronlarımız ve İHA'larımızla şehrin üzerinde uçmak şartıyla ne kadar hasarlı bina var. Ağır orta hasarların yoğunluğu ne tarafta var. Bu yoğunluklara göre de tespit çalışmalarımızı yönlendirdik. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bin üzerinde personelimizle hasar tespit çalışmalarını 12 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Bir taraftan hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Bir taraftan da hemen hemen Elazığ’da gitmediğim hiçbir sokak mahalle kalmadı. Bir beraber olmak suretiyle onların yaraları sarılması adına yapılması gereken projelerin başlangıcını yaptık.Bu projeler bundan sonraki süreçte Elazığ için geleceği için çok daha önemli adımların atıldığı adımlardır. Elazığ bugüne kadar yaptığı en büyük dönüşüm sürecidir. Hem şehir merkezinde hem de rezerv alanlarında konutların yapılması sürecinde bu depremde yıkılan, hasarlı olan ama dönüşmesine inandığımız projelerin başlangıcını yapmış olduk” diye konuştu.

“Elazığ’da 19 bin bağımsız birimden oluşan konut projelerini başlattık”
Eş zamanlı olarak çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Bakan Kurum, “Elazığ ilinde yaklaşık 19 bin bağımsız birimden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yaparken de zemin artı 45 geçemeyecek. Mahalle kültürü diyeceğimiz ecdadımızın bize bıraktığı tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak kemerli Harput mimarisinden özünlenerek yapacağımız evleri inşa etmek için kollarımızı sıvadık. Mustafapaşa'da çok önemli kentsel dönüşüm süreci başlattık. Ağır ve orta hasarlı binaların çok olması nedeniyle bu mahallemizde kentsel dönüşüm süreci başlattık. Yaklaşık 2 bin üzerinde bir bağımsız bölümü içeren bir proje yürütüyoruz. Diğer enkaz alanı olan bölüm Sürsürü'ydü yıkılan binamız ve binamızın etrafındaki 9 binayı da incelediğimiz zaman o binalarında diğer binalardan farksız olmadığını bir kısmının ağır ve orta hasarlı olduğunu tespitini yaptık” ifadelerini kullandı.

“Elazığ ve Malatya’da eş zamanlı temelimizi atacağız”
Dönüşüm sürecini başlattıklarını anımsatan Kurum, "Artık temel atma sürecine geldik. Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle Elazığ ve Malatya'da eş zamanlı temelimizi atacağız. Yıl sonuna kadar da projelerimizi etaplar halinde bitirmeyi düşünüyoruz. Bir yıl sonra Elazığ bugünden daha yeşil mutlu umutlu bir yer olacaktır. Bu süreçte sadece Mustafapaşa'da ve Sürsürü'de projeler başlatmadık. Abdullahpaşa Mahallesi'nde de çok yoğun bir şekilde hasarlı binaların olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde yerinde dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Bunun dışında Çatalçeşme'de de rezerv konutlar üreteceğiz. Yazıkonak Akçakiraz Gümüşkavak'ta yine rezerv konutlar üreteceğiz. Aksaray ve Kızılay mahallelerinde de onlara yakın bir şekilde rezerv konutlarımızı üretiyor olacağız. Rüstem Paşa Mahallesi yine hasarın yoğun bir şekilde görüldüğü bir alanımız. Oraya yönelik de vatandaşlarımıza tebligatlarımızı yapacağız. Tebligatlar süresince Rüstempaşa Mahallesi'nde bin konutluk dönüşüm sürecini yerinde yapacağız. Burada amacımız hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemektir. Vatandaşlarımızın bu süreçte en az etkileneceği şekilde de sürecimizi yönetmeye gayret ediyoruz. Bu süreçleri ve projeleri yürütürken sizin yerinize kendimizi de koyarak vatandaşımız bu projeler bittiği zaman burada nasıl yaşayacak ihtiyaçlarını da nasıl giderecek sorunlarını sorarak yapmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 18 yılda 870 bin bağımsız bölüm ürettik”
Konuşmasını sürdüren Kurum, “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 18 yılda 870 bin bağımsız bölüm ürettik. 23 ay önce Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ile tüm Türkiye'de 100 bin sosyal konutu başattık. Bir milyon 200 bin başvuru gerçekleşti. Şimdi de kuralarını etaplar halinde çekiyoruz. O projemizde sosyal konutlarımız ile ilgili 90 ve 120 metrekarelik konutlarımız vardı. 90 metrekarelik konutlarımız 150 bin 3+1 konutlarımız da 200 bin civarındaydı. 240 aya varan vadelerle vatandaşlarımıza bu projeleri gerçekleştirmiş olduk. Depremle ilgili de dün Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde deprem konutlarının maliyeti en aza indirecek şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Deprem konutlarında alt yapı maliyetini vatandaşlarımıza yüklemiyoruz. Tamamını devlet olarak biz karşılıyoruz. Alt yapı maliyetinin tamamını düşüyoruz. Devletimizin vatandaşımızın uygun şekilde ödemesi adına kiranın da altında ödemesi adına belirli çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde ödesinler bir taraftan da hayatlarını idame ettirsinler. Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları hep beraber oluşturacağız. Elazığ'da bir yıl sonra sağlam ve güvenli konutlarında mutlu huzurlu vatandaşlarımız ile birlikte hep beraber gezeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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