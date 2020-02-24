Elazığ Belediyespor’un ertelenen maç tarihleri belli oldu

Elazığ depremi sonrası iki iç saha maçı ertelenen Elazığ Belediyespor’un, bu maçları oynayacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Belediyespor’un erteleme maçlarının tarihleri netlik kazandı. Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından Payasspor ve Cizrespor maçları ertelenen kırmızılacivertli ekibin, bu maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçı Elazığ Belediyespor Payasspor karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanacak. 22. haftanın ertelenen Elazığ Belediyespor Cizrespor karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanacak.

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