Başkan Şerifoğulları," Alt yapı sorunu sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak"

Elazığ’ın en önemli sorunu olan altyapı sorununu çözüme taşıyacak projeyle, 1980’li yıllardan kalma asbestli borular sökülerek, sağlıklı bir yapıya kavuşturulacağını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, böylece vatandaşların hem sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacağını hemde altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıp ve kaçakların önleneceğini söyledi.

Belediyenin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattının yetersiz kaldığı bölgelere toplayıcı hat döşenmesi ile yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için almak istediği kredinin finansmanının, İl Bankası Genel Müdürlüğü aracılığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanması yönünde çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Bu kapsamda, JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasuhi, Elazığ’a geldi. Yasuhi,Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Bank Genel Müdür Yardımcıları Selahattin Özsoy ve Emrah Baydemir ile birlikte yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkım çalışmalarının devam ettiği sahada incelemelerde bulundu.

Elazığ’ın altyapısını yenilemeye yönelik projeyi JİCA ile birlikte yürüttüklerini belirten İl Bank Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, “Altyapı yenileme projesinin finansını inşallah JİCA’dan temin edeceğiz. Bu nedenle yerinde incelemelerde bulunmak istedik. JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasuhi yaşanan depremden dolayı üzüntülerini belirttiler ve verilebilecek her türlü desteği vereceklerini konusunda da söz verdiler. İnşallah Elazığ’ın altyapı projesini JİCA ile birlikte yürüteceğiz. Elazığ olarak büyük bir felaket yaşadık. Devletimiz ilk andan itibaren çalışmalarını yürütüyor. Yaşanan bu felaketin ardından afetlere karşı ciddi korumalar kazanmış yeni bir Elazığ oluştururuz”dedi.

Japonya olarak depremi fazlaca yaşayan bir ülke olduklarını aktaran JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasuhi,"Burada yaşanan acıları, sıkıntıları anlıyoruz. İnsanların bir an önce normal hayatlarına dönmesi için biz de elimizden gelen gayreti gösterip destek olmaya çalışacağız. Elazığ için İller Bankası ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Elazığ’da alt ve üst yapı çalışmalarına bizim de desteğimiz söz konusu olacaktır. Bu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Elazığ'da deprem sonrası kurtarma çalışmaları çok hızlı bir şekilde tamamlandı, büyük bir hayranlıkla takip ettik. Şehrin yeniden yapılanma süreci biraz daha uzun süre alabilir. Bununla ilgili bizim de ihtiyaç olursa katkılarımız olacağını söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kentin 1980’li yıllardan bu yana ele alınmayan altyapı sorununun çözümüne ilişkin çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Başlattığımız çalışmalar kapsamında,bin 52 kilometre içme suyu hattı, 20 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı yetersiz olan bölgelere 55 kilometre toplayıcı hat döşenecek. Elazığ’ın en önemli sorunu olan altyapı sorununu çözüme taşıyacak projeyle, 1980’li yıllardan kalma asbestli borular sökülerek, sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Böylece vatandaşlarımız hem sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak hem de altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıp ve kaçaklar önlenerek, sıklıkla yaşanan su kesintileri giderilmiş olacak. Projeyle aynı zamanda her yağmur sonrası büyük bir çileye dönüşen altyapı yetersizliğini çözüme ulaştıracak yağmur suyu drenaj hattı döşenecek. JİCA’ya yaptığımız kredinin onaylanmasıyla birlikte projelere ilişkin finans desteği sağlayarak, çalışmalarımızı başlatacağız. Altyapı zorlu, sıkıntılı ve bir o kadar maliyetli bir çalışmadır. Bugüne kadar üzeri örtülen bu soruna neşter vurarak, onlarca yılın ihtiyacını gidermiş olacağız”ifadelerini kullandı.

