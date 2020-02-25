Elazığ’da kamyon yangını

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Elazığ’da park halindeki kamyon yandı.

Olay, ElazığBingöl Karayolu Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresine ait 23 EU 528 plakalı plakalı kamyon alev aldı.Kamyonun yandığını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması ile söndürülen kamyonda maddi hasar meydana geldi.

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