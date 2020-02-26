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Elazığ'da depremin merkezindeki ailelere "Psikososyal Destek"

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ana merkezi Sivrice ilçesi ve Çevrimtaş köyünde evleri ağır hasarlı olan ve yıkımları devam eden mahallelerde vatandaşlara 'Mobil Sosyal Hizmet Aracı' ile psikososyal destek eğitimleri veriliyor.

Elazığ'da depremin merkezindeki ailelere "Psikososyal Destek"

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ana merkezi Sivrice ilçesi ve Çevrimtaş köyünde evleri ağır hasarlı olan ve yıkımları devam eden mahallelerde vatandaşlara ‘Mobil Sosyal Hizmet Aracı’ ile psikososyal destek eğitimleri veriliyor.
24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il genelinde çadır kentlerde ve sağlık ocaklarında ve depremin ana merkezi olan Sivrice ilçesi ve köylerinde psikososyal destek veriliyor. Bakanlık koordinasyonunda Elazığ İl Müdürlüğü bünyesinde psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, sosyolog ve uzman klinik psikologlardan oluşan psikososyal destek ekipleri (PSD), Sivrice ve Çevrimtaş köyündeki depremzedeleri ziyaret etti. Burada vatandaşları evlerinde ve kaldıkları alanlarda tek tek gezerek psikolojik destek sağlayan uzman ekipler, onların deprem kaygılarını geride bırakma konularında hem bilgilendirdi hem de bir travma daha yaşamamaları konularında onlara destek eğitimi verdi.

"Deprem nedeniyle psikolojimizi gerçekten bozuk"
Devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ve uzman ekiplerinin çalışmalarının önemine değinen depremzedelerden Zülküf Oktay, “Allah razı olsun yine devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Psikososyal destek amacıyla evimizi ziyaret ettiler. Yaşanan depremden dolayı psikolojimiz gerçekten bozuk. Biz kendimizden vazgeçtik, çocuklarımızın psikolojisi bozuk. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı . Çocuklarımızın psikolojisi çok bozuk okula bile gitmek istemiyorlar. Ya okulda yakalanırsak diyorlar. Çocuklarımız yalnız başlarına kalamıyorlar, o kadar çok korkmuşlar. Ekipler bizleri yalnız bırakmıyorlar her zaman yanımızdalar’’ dedi.

“Gerekli psikolojik desteği sağladılar”
Devlet tarafından kendilerine her türlü desteğin sağlandığını dile getiren Engin Çetinkaya, “Sosyal Hizmetlerden geldiler. Bizlere psikososyal destek verdiler, rahatladık. Kötü bir deprem yaşadık. Bununla ilgili ne yapacağımıza dair bilgi verdiler. Gerekli psikolojik desteği sağladılar. Kendilerine teşekkür ederiz Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere yapılan yardımlar da makuldür. Bölgede güzel yardımlar yapıldı. Devletimizce bölgeye her türlü destek sağladı, bundan dolayı yetkililere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Çevrimtaş köyünde yaşayan ve depremde evleri yıkılan Ramazan Ernek de köylerinin merkeze uzak olmasına rağmen her türlü desteği kısa zaman içerisinde aldıklarını belirterek, “Gönüllülerden ve diğer yetkililerden Allah razı olsun. Yardımlarını bizlerden esirgemediler. Bizim köy merkeze uzak bir yerde. Bu kadar uzak olmasına rağmen bu imkanların olması çok iyi. Devletimiz büyük yani, buralara kadar geldiler. Bir de ev yaptılar. Üzgünüz ama öbür taraftan baktığınızda gelen destekler ile de mutluyuz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.

"Çalmadık kapı bırakmayana kadar çalışmalar sürecek"
Depremin olduğu ilk dakikalardan itibaren sahada bulunduklarını ifade eden Sosyal Çalışmacı Remziye İyidil ise, "Bizler depremin olduğu ilk anda Sivrice ilçesine ulaştık. Buradaki ailelerle görüştük. Çalışmalarımıza halen devam ediyor. Psikososyal çalışmalarımız, psikoeğitim çalışmalarımız ve çocuklara yönelik ve aktivitelerimiz devam ediyor. İnsanların kaygı düzeylerini biraz düşürebilmek, insanlara destek olabilmek , insanları güçlendirmek , normal hayata döndürmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu gün birçok hane ziyareti gerçekleştirdik. Annelerle görüştük. Kadınlarla çalışmalar yaptık. Çocuklarla yönelik aktiviteler yaptık. Sivrice ilçesinde ailelerle yaptığımız görüşmede alilerin biraz daha normal hayata döndüklerini, rutin olarak daha önce yaptıkları ve işlerine devam ettiklerini gözlemledik. Yaptığımız psikososyal destek çalışmalarında kendilerini daha rahat hissettiler. Kendilerini ifade ettiler. O anda ne hissettiklerini bize aktardılar. Duygularının farkına vardılar. Onlara rutin çalışmalarına devam etmelerini istedik. Komşularını ziyaret etmelerini bir birlerine destek olmalarını günlük olarak kendilerini sormalarını söyledik. Bu sosyal desteğin kendilerine iyi geleceği ve kendilerinin güçleneceğini kendilerine belirtik. Hayat normale dönüyor. Çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. Çalmadık kapı , dokunmadık gönül kalana kadar çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile depremin ana merkezi olan Çevrimtaş köyündeki vatandaşları ziyaret ederek psikolojik destekte bulunduklarını ifade eden PSD ekiplerinden sosyal çalışmacı Nihat Fatih Şanverdi de bireysel görüşmelerde depremin psikolojik etkilerini azaltmak adına çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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