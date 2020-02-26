Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ'da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yarım ton yem, 250 kilogram ise yonca bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışta doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Daha önce ekipler, karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara yaklaşık 2 ton yonca ve buğday bırakmıştı. Çalışmasını sürdüren ekipler son olarak Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde de yaban hayvanları için yemleme faaliyeti yaptı. Karakoçan'da yarım ton arpa kırığı ile yonca, Sivrice'de ise 250 kilogram yem yaban hayvanları için belirlenen noktalara bırakıldı.

Öteyandan ekiplerin, kent genelinde belirli aralıklarla koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

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