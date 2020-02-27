Enkaz altından çıkartılan eşyalar depremzedelere teslim ediliyor

Depremin yaşandığı Elazığ'da enkaz altında bulunan çeşitli ziynet eşyalar ve paralar sahiplerine teslim ediliyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların hızla sarılması mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye genelindeki 81 ilden gelen bin personelle yürütülen hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı kentte hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri de aralıksız sürüyor. Bakanlık koordinesinde gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzedelere ait çeşitli eşyalar, altın, saat ve paralar da zaman zaman çıkıyor. Değerli eşyalar İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilerek, güvenlik güçleri aracılığıyla sahibi olan depremzedelere ulaştırılıyor. Ekiplerin bugüne kadar yürütülen çalışmalarda çok sayıda kol saati, küpe, yüzük, cep telefonu, bilgisayar, künye, kolye, bileklik, altın, nakit para, cüzdan, çanta ve anısı olduğu değerlendirilen malzemeler bulduğu belirtildi.

Bulunan değerli eşyaların çoğunluğunun emniyet güçleri aracılığıyla belirlenen sahiplerine teslim edildiği, bazı eşyaların da teslim alınması için depremzedelerin beklendiği öğrenildi.

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