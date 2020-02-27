Elazığ "Tasarım ve İnovasyon Merkezi" firmaların çözüm merkezi olacak

Türkiye'de tek çatı altında uygulamalı tasarım yetkinlik merkezi ve model fabrika özelliği ile Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan " Tasarım ve İnovasyon Merkezi" model üretimine başladı.

Tek çatı altında Türkiye’de ilk defa Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Tasarım ve İnovasyon Merkezi çalışmalara başladı. 3,4 ve 5 eksen CNC makinelerinin bulunduğu merkezde, üretici, girişimci ve ilgili kurumlara hizmet vermesi hedeflenen merkezde, hassas makine parçaları imalatı, ölçüm, test, analiz laboratuvarları, tersine mühendislik ve ArGe çözümleri yapıldığı aktarıldı.Merkezi ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım'da incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilik öncülüğünde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ve Fırat Kalkınma Ajansıyla birlikte ortak bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım," Tasarım ve İnovasyon Merkezinde 3 eksen, 4 eksen ve 5 eksen CNC makineleri bulunmaktadır. Tesisin kurulmasında ki en büyük amaç sanayicilerin tasarım, ArGe ve inovasyon konusunda ki eksikliklerini tamamlamaktır. Ayrıca burada ki CNC makineleri ile çeşitli üretici, girişimci ve ilgili kurum ve kuruluşlara da hizmet vermek hedeflenmektedir” dedi.

Merkezin kentin endüstriyel üretiminin gelişimine etkin biçimde teknolojik katkı sağlayacak mekanizmalar geliştireceğine dikkat çeken Vali Kaldırım, “Merkezimizde Endüstriyel üretimde ortak kullanıma yönelik, eğitim, mesleki belgelendirme, prototip kalıp tasarım, savunma sanayi hassas makine parçaları imalatı, ölçüm test analiz laboratuvarları, tersine mühendislik ve ArGe çözümleri yapılmaktadır. OSB’lerde firmaların teknoloji kullanımını destekleyecek bir yapının OSB bünyesinde oluşturulması, OSB'lerde firmaların teknoloji kullanımını destekleyici olmak amacıyla, uzmanlaşmış yeni arayüz yapılarının uluslararası boyutta kurulacak yenilikçi işbirlikler ile firmaların teknolojik atılım yapması noktasında çözüm merkezi olacaktır”ifadelerini kullandı.

Merkezde bulunan 3D yazıcılar marifetiyle gençlerin tasarımlarını prototip olarak üretip, kuracakları kuluçka merkeziyle bu prototipleri geliştirecekleri de değinen Kaldırım,"Fabrika kurup seri üretime geçmek için bize gelip OSB’de bizden yer isteyecekler. Ekonomi ve istihdam yönüyle Tasarım ve İnovasyon Merkezimiz, ilimize bugün hedeflediğimiz katma değerin çok üstünde ekonomik katkılar sağlayacaktır. Bu tür merkez ve altyapılarla ilimiz önemli bir yatırım ve cazibe merkezi haline gelecek, nitelikli göç alan bir şehre dönüşecektir”diyerek sözlerini tamamladı.

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