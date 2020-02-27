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Elazığ'da jandarma konteyner taşımaya devam ediyor

DHA


ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Jandarma Komutanlığı, depremzedeler için kırsal mahallelere konteyner götürmeye devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin barınma ihtiyaçları için gerekli olan konteynerleri, ilçeler ve kırsal mahallelere ağır kış şartlarına rağmen götürmeye devam ediyor. Depremden bu yana Sivrice ilçesine bağlı mahallelere 27, Maden ilçesine bağlı mahallelere 4, il merkezine bağlı mahallelere 30 olmak üzere toplam 61 konteyer götürülerek, depremzedelerin  barınmaları sağlandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-02-27 14:17:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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