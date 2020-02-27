Elazığ'da jandarma konteyner taşımaya devam ediyor



ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Jandarma Komutanlığı, depremzedeler için kırsal mahallelere konteyner götürmeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin barınma ihtiyaçları için gerekli olan konteynerleri, ilçeler ve kırsal mahallelere ağır kış şartlarına rağmen götürmeye devam ediyor. Depremden bu yana Sivrice ilçesine bağlı mahallelere 27, Maden ilçesine bağlı mahallelere 4, il merkezine bağlı mahallelere 30 olmak üzere toplam 61 konteyer götürülerek, depremzedelerin barınmaları sağlandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-02-27 14:17:22



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