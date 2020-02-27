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Elazığ'da 168 depremzede ev sahibi oldu

İHA

Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören ailelerden 168'i Toplu Konut Dairesi (TOKİ) Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimi ile konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da 168 depremzede ev sahibi oldu

Elazığ’daki depremde evleri ağır hasar gören ailelerden 168’i Toplu Konut Dairesi (TOKİ) Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimi ile konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzede aileler için TOKİ Başkanlığı tarafından Elazığ merkez Bizmişen ve Cumhuriyet mahallesinde 208 konut için kura çekimi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekiminde başvuranlar arasından konutları teslim alacakların isimleri noter huzurunda kura çekimi ile belirlendi. 631 kişinin başvurduğu 3+ 1 dairelerde 19 kişi çekilen kura ile hak sahibi oldu. 189 adet 2+1 konutlar için ise başvuran 149 kişi kat belirleme kurasıyla ev sahibi oldu. Deprem nedeniyle evsiz kalıp,konut sahibi olanlar mutluluklarını dile getirdi.
Kura çekimine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Fatma Varank, “Hem Cumhuriyet hem de Bizmişen mahallelerinde teslimlerimiz devam etti. Proje alanlarda oturan ağır hasarlı hak sahiplerine öncelik verdik. Şimdi de orada kalan konutların tamamını kuraya soktuk. Bunun için de Halk Bankası’ndan başvuruları aldık. Bir hafta içerisinde yoğun bir ilgi ve talep oldu. Konutlarımız da gayet güzeller. Kardeşlerimiz evlerine yerleştiler bizler de onları ziyaret ettik. İnşallah, bugün burada çekeceğimiz kuradan sonra da sizlerin bir kısmı bu güzel evlerimize yerleşmiş olacak” dedi.

"Bir yandan sevinç, bir yandan da üzüntü var"
Kurada ismi çıkan depremzedelerden Hüseyin Günaydınoğu buruk bir sevinç içerisinde olduklarını belirterek, “ 24 Ocak tarihindeki depremden dolayı evimiz ağır hasar gördü. Bunun neticesinde bugün burada kurlar çekildi. O kura da ismimiz çıktı ve biz de bir ev sahibi olduk. Bu buruk bir mutluluktur. Çünkü bütün anıları orada bırakıyorsunuz ve yeni bir yer tahsis ediliyor oraya geçeceksiniz. Bir yandan sevinç bir yandan da üzüntü var” şeklinde konuştu.
Kurada isminin çıkması ile ev sahibi olan Hacı Yılmaz ise “ Depremde oldu. Bugün de kura çekildi. Bana da 3+1 daire çıktı. Allah, devletten razı olsun ve zeval vermesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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