Elazığ’da Regaip Kandili coşkusu

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Elazığ’da Regaip Kandili’nde camilerde Kur'anı Kerim okunup dua edildi.



Regaip Kandili'nde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, camilerde dualar edilip ve Kur'anı Kerim okundu. 24 Ocak’ta 6.8’lik depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar İzzetpaşa Camii başta olmak üzere kentteki diğer camilere gitti. Camilere giden vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti.

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