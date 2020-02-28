Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yaparken, sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada," Bugün akşam saatlerinde başlayacak olan yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı, yağışların Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri,Malatya’nın güney kesimleri,Elazığ’ın güney ve doğu kesimlerinde yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde seyretmesi, rüzgarların bugün ve Cumartesi güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette,Pazar günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta,zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Oluşması muhtemel riskler yer yer kuvvetli yağış sonrası kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda yağmur ve hava sıcaklıklarının artması sebebiyle oluşabilecek ani kar erimeleri ile birlikte ani sel, su taşkını , ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli, tedbirli olması gerekmektedir"dedi.

Öteyandan, Tunceli ve Bingöl için hava sıcaklıklarının artması nedeniyle özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

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