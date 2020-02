Bahşi,"Talebimiz Cumhurbaşkanımız tarafından karşılık buldu"

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında memurlara yönelik taleplerini ilettiklerini anımsatan MemurSen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile taleplerinin karşılık bulduğunu söyledi.

Elazığ depremi nedeniyle memur ve bazı alanlarda görevli olanlara yönelik tazminat ile mesai ücreti ödenmesine yönelik bugün Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili MemurSen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi açıklamada da bulundu.

Suriye’den gelen acı haberle yüreklerinin dağlandığını ifade eden Memur Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, “İdlib’de, gözetleme noktalarımızdan birine, rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit edilmiş, çok sayıda askerimiz ise yaralanmıştır. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 20 Şubat 2020 tarihinde MemurSen İl Temsilciliğimizde depremden zarar gören genelde ilimizi özelde kamu çalışanlarını ilgilendiren bir dosya hazırlayarak kamuoyuna paylaştık. Taleplerimiz her kesim tarafından olumlu karşılık bulmuştur. Talebimize ilk olumlu cevap Elazığ Belediyesinden gelmiş ve su faturalarının 3 ay boyunca ücretsiz olacağı belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları tarafından açıklanmıştır. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı müjdeyi Elektirik ve Doğalgaz faturaları için de beklediğimizi buradan tekrar ifade ediyoruz. Daha sonra hazırladığımız taleplerimizi dosya haline getirerek başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ve genel merkezimize ilettik. Taleplerimiz arasında yer alan “Deprem bölgesinde ikamet eden memur ve emeklilere, Elazığ'da ikametlerini devam ettirmek şartıyla 2020 ve 2021 yılları için yılda bir defa bir maaş tutarında ikramiye, ek ücret veya iki yıl boyunca maaşlarından vergi kesintisi yapılmamalıdır” dedi.



“24 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle 693 lira 50 kuruş tazminat ödenecek”

Taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık bulduğunu aktaran Bahşi, “24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem afeti nedeniyle tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu deprem nedeniyle Elazığ'ın merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde bağlı yerleşim birimleri dahil sürekli görevle fiilen çalışan, Devlet Memurlar Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 24 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle 693 lira 50 kuruş tazminat ödenecek” diye konuştu.



“Geçici görevliler de faydalanabilecek”

Söz konusu tazminatın depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla anılan ilçelerde geçici olarak görevlendirilenlere de verileceğinin altını çizen Bahşi, “Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek. Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Ayrıca söz konusu yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 24 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenecek. Yine diğer bir talebimiz olan, Elazığ dışında görevli olan kamu personelinin Elazığ’a gelme imkanının sağlanması talebimiz olumlu cevap bulmuştur”ifadelerini kullandı.

