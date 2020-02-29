Elazığ'da deprem

1 milyon kibriti bir araya getirip ateşe verdi!

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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.29'da Elazığ Sivrice merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir mal ve can kaybı olmadı.

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