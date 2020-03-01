Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Elazığ'da bir otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da bir otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, ElazığDiyarbakır karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 06 MLD 23 plakalı araç ile 12 AK 342 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili olay yerince inceleme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki otomobil çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Elazığ'da depremzede çocuklara doğal terapi
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzede çocuklara doğal terapi
Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
(Görüntülü) Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı
(Görüntülü) Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem
Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı 
YEREL HABERLER Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı 
Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da deprem
Bahşi,"Talebimiz Cumhurbaşkanımız tarafından karşılık buldu"
YEREL HABERLER Bahşi,"Talebimiz Cumhurbaşkanımız tarafından karşılık ...
Deprem bölgesinde görev yapan personele aylık 693 TL tazminat
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde görev yapan personele aylık 693 TL ...
Deprem bölgesinde ikinci konteyner kente aileler yerleşmeye başladı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde ikinci konteyner kente aileler ...
Depremzedeler çadırda Mehmetçiğe dua etti Elazığ'da meydana gelen depremin ardından kurulan çadır kentte yaşayanlar, şehit ve görevde olan Mehmetçik dua etti
YEREL HABERLER Depremzedeler çadırda Mehmetçiğe dua etti Elazığ'da ...
Milletvekili Erol,"Mehmetçiğe uzanan bütün elleri şiddetle kınıyorum"
YEREL HABERLER Milletvekili Erol,"Mehmetçiğe uzanan bütün elleri ...
(Görüntülü) Elazığ depreminin mucize çocuğu, muratpaşa'nın misafiri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ depreminin mucize çocuğu, ...
Deprem bölgesi Elazığ'da eller semaya Mehmetçik için açıldı
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Elazığ'da eller semaya Mehmetçik için ...
Depremzede öğrencilere ücretsiz servis hizmeti
YEREL HABERLER Depremzede öğrencilere ücretsiz servis hizmeti
Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı
Elazığ'da, çift katlı konteyner evlerin anahtarları teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da, çift katlı konteyner evlerin anahtarları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X