Elazığ’da ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Elazığ’da camilerde Fetih Suresi okundu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da ‘Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Fetih Suresi okunup dualar edildi.Kent merkezindeki İzzetpaşa Camii’ne de gelen vatandaşlar, sabah namazı öncesi, harekata katılan Mehmetçikler için Fetih Suresi okudu, dua edi.

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